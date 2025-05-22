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Esra Erol’da günün birincisi!

atv yine ekrana damgasını vurdu. 20 Mayıs’taki dizi ve programlarıyla, ilk 100 yapım listesinin Tüm Kişiler kategorisinde ilk sıraya oturdu... Zirvenin adı ise Esra Erol’da oldu...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :22 Mayıs 2025
Esra Erol’da günün birincisi!

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Reyting rekortmeni atv haftanın 7 günü birinciliği kimseye kaptırmadı. Esra Erol'da ise 100 programın yer aldığı reyting ölçümünün Tüm Kişiler kategorisinde %4,88 izlenme oranı ve %27,77 izlenme payı alarak ilk sıraya yerleşti. Antalya'da yaşayan Mahmut Akkuş Esra Erol'da programına gelerek 9 yıldır evli olduğu eşi Bahar Akkuş'un bulunması için yardım istedi. Eşinin iki çocuğunu da bıraktığını ve sosyal medyada tanıştığı 70 yaşındaki Saim Demircioğlu'na kaçtığını söyledi. Mahmut Akkuş, eşinin ailesinin de bu ilişkiyi onayladığını açıkladı! Esra Erol ise çok geçmeden müjdeli haberi verdi Bahar Akkuş'u bulduğunu söyledi. O anlar tüm Türkiye'yi ekrana kilitledi.

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