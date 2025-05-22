Brad Pitt ve Angelina Jolie'nin başrollerini paylaştığı efsane film "Bay ve Bayan Smith" bu akşam atv’de

Türkiye'nin bir numaralı kanalı atv, yerli ve yabancı yapımları ekrana taşımaya devam ediyor. Brad Pitt ve Angelina Jolie'nin başrollerini paylaştığı, sinema tarihinin en iyi filmlerinden "Bay ve Bayan Smith" bu akşam atv ekranlarında izleyicilerle bulaşacak.

Sıradan bir evlilik yaşayan John ve Jane Smith'in hayatları gün geçtikçe daha sıkıcı bir hal almaktadır. Hayatlarındaki monotonluğu bozan tek şey; birbirlerine söyledikleri yalanlardır. Çift, aslında, birbirine rakip iki organizasyona tetikçi olarak çalışmaktadır. John ve Jane, birbirlerini yok etme görevi alırlar. Ancak bunu hiçbir zaman başaramazlar ve şirketleri John ve Jane'i öldürmeye kalkar.

Yayın Tarihi : 22 Mayıs 2025/Perşembe Yayın Saati : 21.50