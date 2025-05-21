Kuruluş Osman’da Osman Bey Bizans’a karşı

ATV ekranlarında altıncı sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer almaya devam eden 'Kuruluş Osman', bugün 192. bölümüyle ekranlara geliyor. Osman Bey, beylerine haber göndererek ani bir toy kararı alır. Obada bu gelişme büyük yankı uyandırır. Herkes toyda alınacak kararın Osman Bey'in yeni hamlelerine dair ipuçları taşıyacağını düşünmektedir. Bu toy sadece bir istişare mi, yoksa büyük bir fethin habercisi mi? Uç bölgesinde gücünü her geçen gün artıran Osman Bey, Bizans'ta büyük bir endişeye yol açar. İmparator, kaybedilen otoriteyi yeniden tesis etmek ve Türk ilerleyişini durdurmak için düğmeye basar. Bu uğurda en güvendiği iki isim olan Claudius ve Sofia'yı tekrar görevlendirir. Osman Bey bu oyunu bozmak için de harekete geçecektir.

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