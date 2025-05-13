Reyting sonuçları 12 Mayıs 2025 listesi! TOTAL ve AB verilerine göre reyting birincisi kim oldu?

Seyirciler reyting sonuçları merakla bekleniyor. Hangi dizi ve programın zirveye çıktığı, Total ve AB grubu sıralamalarında hangi yapımların öne çıktığı izleyiciler tarafından araştırılıyor. Peki reyting sıralaması nasıl oluştu ve hangi yapım birinci oldu?

(Kaynak: AA)

12 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI

12 Mayıs Pazartesi reyting sonuçlarına göre, Kanal D'de yayımlanan Uzak Şehir dizisi, tüm kategorilerde birinci oldu.

12 Mayıs 2025 Pazartesi Total reyting sıralaması

Uzak Şehir - Kanal D

Uzak Şehir (Özet) - Kanal D

Esra Erol'da - ATV

Müge Anlı ile Tatlı Sert - ATV

Survivor - TV8

Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber - NOW

ATV Ana Haber - ATV

Gelin - Kanal 7

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi - TRT 1

Canavar (Y.S) - ATV