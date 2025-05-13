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Reyting sonuçları 12 Mayıs 2025 listesi! TOTAL ve AB verilerine göre reyting birincisi kim oldu?

12 Mayıs Pazartesi günü televizyonda yayınlanan diziler, filmler ve programların reyting sonuçları seyirciler tarafından merakla takip ediliyor. ATV, TRT 1, Kanal D ve Show Tv’nin reyting sonuçları Total ve AB grubu sıralamasına göre araştırılıyor. Peki 12 Mayıs reyting sonuçları açıklandı mı? İşte zirvenin sahibi!

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Giriş Tarihi :13 Mayıs 2025 , 12:49 Güncelleme Tarihi :13 Mayıs 2025 , 12:50
Reyting sonuçları 12 Mayıs 2025 listesi! TOTAL ve AB verilerine göre reyting birincisi kim oldu?

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Seyirciler reyting sonuçları merakla bekleniyor. Hangi dizi ve programın zirveye çıktığı, Total ve AB grubu sıralamalarında hangi yapımların öne çıktığı izleyiciler tarafından araştırılıyor. Peki reyting sıralaması nasıl oluştu ve hangi yapım birinci oldu?

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

12 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI

12 Mayıs Pazartesi reyting sonuçlarına göre, Kanal D'de yayımlanan Uzak Şehir dizisi, tüm kategorilerde birinci oldu.

12 Mayıs 2025 Pazartesi Total reyting sıralaması

Uzak Şehir - Kanal D

Uzak Şehir (Özet) - Kanal D

Esra Erol'da - ATV

Müge Anlı ile Tatlı Sert - ATV

Survivor - TV8

Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber - NOW

ATV Ana Haber - ATV

Gelin - Kanal 7

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi - TRT 1

Canavar (Y.S) - ATV

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

12 Mayıs 2025 Pazartesi AB reyting sıralaması

Uzak Şehir - Kanal D

Uzak Şehir (Özet) - Kanal D

Müge Anlı ile Tatlı Sert - ATV

Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber - NOW

Survivor - TV8

Esra Erol'da - ATV

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi - TRT 1

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Show Tv: Bahar

Star Tv: Kral Kaybederse

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