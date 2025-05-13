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Atv’nin yeni dizisi Aile Saadeti sete çıktı! İşte ilk kareler...

Atv’nin Burak Aksak ve Selçuk Aydemir imzalı yeni dizi Aile Saadeti sete çıktı. Hem konusu hem de oyuncu kadrosuyla büyük merak uyandıran dizinin ilk set gününden fotoğraflar da geldi.

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Giriş Tarihi :13 Mayıs 2025 , 11:59 Güncelleme Tarihi :13 Mayıs 2025 , 12:08
Atv’nin yeni dizisi Aile Saadeti sete çıktı! İşte ilk kareler...

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atv'nin yakında izleyiciyle buluşturacağı Sinehane yapımı, proje tasarımı ve senaryosu Burak Aksak imzası taşıyan, yönetmen koltuğunda ise Selçuk Aydemir'in oturduğu yeni dizisi 'Aile Saadeti' sete çıktı. Setten ilk fotoğraflar izleyiciyle paylaşıldı.

Kaynak: atvKaynak: atv

Birbirini tanımayan üç akraba ailenin aynı evde yaşamaya başlamasıyla ortaya çıkan hikâyede izleyiciler hem bol kahkahalı anlar yaşayacak hem de sıcak bir aile öyküsünün dönüşümüne şahit olacak.

Kaynak: atvKaynak: atv

Başrollerini Burak Dakak ve Buse Meral'in paylaştığı dizinin kadrosunda; Vildan Atasever, Hakan Yılmaz, Fatih Al, Hakan Karsak, Esra Kızıldoğan, Sibel Aytan, Kürşat Demir, Ahmet Mark Somers, Volkan Uygun, Zerrin Sümer ve Suat Sungur gibi güçlü isimler yer alıyor.

Kaynak: atvKaynak: atv

Aile Saadeti yakında atv'de.

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