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Evleniyorlar! ATV'nin fenomen dizisi Can Borcu yine ekrana kilitleyecek

ATV’nin büyük beğeniyle izlenen fenomen dizisi Can Borcu, bu akşamki yeni bölümüyle izleyiciyi yine ekrana kilitleyecek.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :10 Mayıs 2025
Evleniyorlar! ATV’nin fenomen dizisi Can Borcu yine ekrana kilitleyecek

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Dramatik hikayesiyle izleyiciyi derin duygulara sürükleyen "Can Borcu" yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de atv'de yayınlanacak. Dizinin yeni bölüm konusu kısaca şöyle; Ayşe'nin hayatta olduğunun ortaya çıkması, tüm dengeleri alt üst eder. Ancak Çınar hakkında ortaya atılan ağır suçlama işleri daha da karmaşık hale getirir. Mehmet, Handan ve Yasemin, bu gidişatı tersine çevirecek bir plan yapar.

BEKLENMEDİK SON!
Her şeyin nihayet düzeldiğini düşünen Mehmet ve Handan, ilişkileriyle ilgili büyük bir adım atar: evlenmeye karar verirler. Ancak çocuklar, bu kez farklı bir şekilde onları sınayacaktır. Tüm engellere rağmen kararlarından dönmeyen çift, nikâh için kolları sıvar. Fakat o sırada Doğa, Defne ve Rüzgar'ı kötü bir son beklemektedir.

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