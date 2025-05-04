“Kim Milyoner Olmak İster” Oktay Kaynarca’nın sunumuyla başlıyor!

ATV ekranlarında yayınlandığı ilk günden beri ilgiyle takip edilen ve para ödülü dağıtmaya doymayan yarışma programı 'Kim Milyoner Olmak İster?" yeniden mesaiye başlıyor. Yarışma ünlü oyuncu ve sunucu Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekrana gelecek. 'Kim Milyoner Olmak İster', bugün saat 20.00'de atv izleyicisiyle buluşacak.



Program, heyecan verici soruları, yüksek para ödülleri ile izleyicilere bilgi dolu dakikalar yaşatmayı sürdürecek. En yüksen para ödülünün 5 milyon TL olduğu ekranların klasiği 'Kim Milyoner Olmak İster' yine izleyiciyi ekrana kilitleyecek.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN