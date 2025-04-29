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Canfeza’ya büyük sürpriz! atv'nin sevilen dizisi Bir Gece Masalı yeni bölümüyle geceye damga vuracak

Başrollerini Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz’in paylaştığı Bir Gece Masalı, bu akşamki bölümüyle yine izleyenleri ekrana kilitleyecek. Seyirciler bir kez daha Canfeza ile Mahir’in aşkına tanıklık edecek.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :29 Nisan 2025
Canfeza’ya büyük sürpriz! atv’nin sevilen dizisi Bir Gece Masalı yeni bölümüyle geceye damga vuracak

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Komiser Mahir ile Yörük kızı Canfeza'nın aşklarını masalsı bir anlatımla ekrana taşıyan "Bir Gece Masalı" yeni bölümüyle ekranlara geliyor.

Canfeza ve Mahir bir yandan Ozan'ın sırlarını araştırırken bir yandan kendi aşklarının tadını çıkarırlar. Gökçe'yle ilgili buldukları bir ipucu onları hiç beklemedikleri bir maceraya sürükler.

Köşkte ise Canfeza'nın verdiği fikirle bir plan kuran Afet ile Süreyya; Fatma'yı zengin ve yaşlı bir aile dostu ile evlendirip başlarından göndermek için çabalarlar. Ancak beklenmedik bir durum ortalığı karıştırır.

Bir köy evinde gelecekteki yaşamlarının provasını yapan Mahir ve Canfeza oradan büyük bir dersle ve çok önemli bir kararla dönerken Canfeza'yı büyük bir sürpriz beklemektedir. Mahir'e bana gökten yıldızları indirebilir misin diye soran Canfeza sorusunun cevabını büyülü bir akşamla alacaktır.

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