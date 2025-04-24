atv’nin sevilen dizisi Kuruluş Osman’un perde arkasında neler var? İşte oyuncular role böyle hazırlanıyor!

Kuruluş Osman setinde aksiyon sahnelerine oyuncuları nasıl hazırlıyorsunuz?

Merhaba, ismim Raiim Muradov. Yaklaşık 11 senedir Bozdağ Film yapımda koreografi eğitmeni olarak çalışıyorum. Yazın sete çıkmadan birkaç ay önce oyuncularla birlikte aksiyon kampına giriyoruz. Bu kamplarda tüm oyuncular hem dövüş koreografisi hem de atlı koreografi çalışıyor. Aynı zamanda aksiyon ekibiyle de kaynaşarak sahnelere çok daha uyumlu bir şekilde hazırlanıyorlar.



Aksiyon sahneleri öncesinde çekilen planlar ne zaman hazırlanıyor?

Sete çıktığımızda, senaryo geldikten sonra aksiyon sahneleri masaya yatırılıyor. Genel yönetmenimizle birlikte istişare ederek sahneleri tasarlıyoruz. Ardından koreografi ekibiyle sahnelerin provaları yapılıyor. Güvenlik önlemleri alındıktan sonra da oyuncu arkadaşlarımızla tekrar prova yapılıyor ve sahneleri çekmeye hazır hale geliyoruz.



Kadın oyuncuların aksiyon sahnelerine olan tepkisi nasıl?

Kadın oyuncularımız da en az erkek oyuncular kadar istekli ve motive. Fiziksel olarak kendilerini zorlamayı seviyorlar. Aksiyon sahnelerinde yer alırken gerçekten çok mutlu oluyorlar. Gerçekçi sahneler onları motive ediyor, kendilerini o döneme ait bir savaşçı gibi hissediyorlar.



Oyunculardan nasıl geri dönüşler alıyorsunuz?

Genellikle oyuncularımız çok heyecanlı ve memnun. Tabi senaryo gereği bazen uzun ve yoğun savaş sahneleri olabiliyor, bu da onları fiziksel olarak yorabiliyor. Ancak buna rağmen motivasyonları yüksek oluyor. O sahnelerin gerçekçiliği, onlara tarihi bir atmosferi yaşatıyor ve bu da onları memnun ediyor.

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