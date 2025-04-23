SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Televizyon Haberleri

Sustalı Ceylan 4. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Artık yeni bir hayatımız olacak!

Başrollerini Sümeyye Aydoğan ve Burak Yörük’ün paylaştığı, atv’nin yeni dizisi Sustalı Ceylan’ın 4. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanında “Artık yeni bir hayatımız olacak” sözleri dikkat çekti. İşte Sustalı Ceylan 4. bölüm 2. fragmanı...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :23 Nisan 2025 , 17:17 Güncelleme Tarihi :23 Nisan 2025 , 17:21
Sustalı Ceylan 4. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Artık yeni bir hayatımız olacak!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Başrollerini Sümeyye Aydoğan ve Burak Yörük'ün paylaştığı Sustalı Ceylan'ın 4. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.

Sustalı Ceylan 4. bölüm 2. fragmanı yayınlandı

YENİ HAYATI BAŞLIYOR!

atv'nin yeni dizisi Sustalı Ceylan, yayınlanan üç bölümüyle de izleyiciyi ekran başına kilitledi. Hikayesiyle izleyenleri derinden etkileyen dizide, Ceylan oğlunu kurtarmak için tehlikeli bir yola girip yeni hayatına adım attı.

Kaynak: atvKaynak: atv

Babası tarafından para için organ mafyasına satılan Yusuf'un tedavisi çok masraflı çıktı. Gereken parayı bulmakta çaresiz kalan Ceylan, Bekri ile çalışmayı kabul etti. Böylece Ceylan'ın yeni hayatı, karanlık ve tehlikeli bir yolun başında başladı.

Kaynak: atvKaynak: atv

Ceylan oğlu için çıktığı bu karanlık dünyada var olabilecek mi? Bu yolda neler yaşayacak? Hangi tehlikeleri atlatacak? Hepsi ve daha fazlası ilerleyen bölümlerde cevap bulacak.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CANLI | 3.9 ile yokladı 6.2 ile salladı 5.9 ile korkuttu! İstanbul’da deprem dalgası: 51 artçı meydana geldi | Okullar ve üniversiteler 2 gün tatil edildi
Başkan Erdoğan’dan 23 Nisan kabulü: Külliye’de çocukları ağırladı
Borsa İstanbul
Başkan Erdoğan’dan İstanbul depremi açıklaması: Şimdilik sıkıntılı bir durum bulunmuyor
Son depremler büyük İstanbul depremini tetikler mi? Kumburgaz fayına dikkat! Uzmanlardan İstanbul depremi uyarısı!
İstanbul’da deprem sonrası panik! Valilik sayıyı açıkladı: Yüksekten atlayanlar yaralandı | O anlar kamerada
Koza Altın
Dünya son dakika koduyla duyurdu canlı takip ediyor! İstanbul’da peş peşe depremler
CANLI TAKİP | İstanbul’da şiddetli deprem! Panik anları kameraya yansıdı
A Spor canlı yayınında İstanbul depremi: Sakinliğinizi koruyun
İstanbul 6,2 ile sallandı! Vatandaşlara kritik uyarı: İşte deprem anında yapılması gerekenler
İstanbul’da deprem fırtınası: Vatandaşlar sokağa döküldü canlı yayında panik anları
ZTK’da finalin adı belli oluyor! İşte Trabzonspor - Göztepe maçı öncesi son gelişmeler ve muhtemel 11’ler
Deprem paniği: Hamamda yakalandı sokağa peştamalla çıktı
Fenerbahçe’nin eski yıldızı Galatasaray’ı istiyor! Transferde bomba
Tedavi için Türkiye’ye getirilen Gazzeli çocuklar ilk kez Takvim’de! 23 Nisan’a özel buruk röportaj: Bizim ne suçumuz vardı?
SON DEPREMLER | İstanbul’da peş peşe korkutan deprem! Evimin altından fay geçiyor mu? İşte riskli ilçeler
Londra’da son dakikada kriz: Ukrayna görüşmesi iptal! Rubio reddetmişti JD Vance ültimatom verdi
Papa Franciscus’un naaşı Aziz Petrus Bazilikası’nda! Yerine kim geçecek? Kritik Trump detayı
Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu 23 Nisan’da ilk konserini verecek