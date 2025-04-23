Sustalı Ceylan 4. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Artık yeni bir hayatımız olacak!

Başrollerini Sümeyye Aydoğan ve Burak Yörük'ün paylaştığı Sustalı Ceylan'ın 4. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.

YENİ HAYATI BAŞLIYOR!

atv'nin yeni dizisi Sustalı Ceylan, yayınlanan üç bölümüyle de izleyiciyi ekran başına kilitledi. Hikayesiyle izleyenleri derinden etkileyen dizide, Ceylan oğlunu kurtarmak için tehlikeli bir yola girip yeni hayatına adım attı.

Kaynak: atv

Babası tarafından para için organ mafyasına satılan Yusuf'un tedavisi çok masraflı çıktı. Gereken parayı bulmakta çaresiz kalan Ceylan, Bekri ile çalışmayı kabul etti. Böylece Ceylan'ın yeni hayatı, karanlık ve tehlikeli bir yolun başında başladı.

Kaynak: atv

Ceylan oğlu için çıktığı bu karanlık dünyada var olabilecek mi? Bu yolda neler yaşayacak? Hangi tehlikeleri atlatacak? Hepsi ve daha fazlası ilerleyen bölümlerde cevap bulacak.