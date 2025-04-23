Kuruluş Osman’ın yeni bölümü nefes kesecek: Evlatlarıyla sınanacaklar!

ATV'de büyük ilgiyle izlenen "Kuruluş Osman"ın bu akşam yayınlanacak olan yeni bölüm konusu kısaca şöyle; Osman Bey ve Bala Hatun tam evlatlarına kavuşmuşken, Halime'nin uçurumdan atlamasıyla büyük bir yıkım yaşarlar. Halime'yi aramaya başlarlar.



Sofia da Bala Hatun ve Osman Bey'e katılır. Bala Hatun ve Sofia, Halime için birbirine girer. Sofia "Sen onu istemeseydin yaşıyor olacaktı'' diyerek Bala Hatun'u suçlar. Yıllar evvel bir dere kenarında anne ve babasından koparılan Halime şimdi de bir dere kenarında hayattan mı kopacaktır?

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