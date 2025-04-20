Nursel ile Mutfak Bahane’de 20 bileziğin sahibi Zeyneti ve Murat çifti oldu!

ATV'de ekranlarında başarılı bir grafik çizen Nursel ile Mutfak Bahane'de hafta içi her gün 4 çift en iyisi olmak için kıyasıya yarışıyor. Nursel Ergin'in renkli sunumuyla yarışanlar ödüle, izleyiciler hem yemeğe hem de sohbete doyuyor. Bu hafta yayınlanan Cuma finalinde; Zeyneti ve Murat çifti 20 bileziğin sahibi oldu. Mutluluk gözyaşları döken Zeyneti "Sonuna kadar hak ettim" diyerek sevincini dile getirdi. En düşük puanları alan Tazegül ve Emrullah çifti ise yarışmaya veda eden isim oldu.

"Nursel ile Mutfak Bahane" hafta içi her gün saat 14.00'te atv'de!