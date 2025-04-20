Gönül Dağı dizisinden karar çıktı! Gönül Dağı bu sezon final mi yapacak?

Yayın hayatına başladığı günden bu yana düzenli olarak ekranlarda yer alan Gönül Dağı dizisi için devam kararı verildi. TRT 1'in aldığı yeni yayın planlaması doğrultusunda dizi, önümüzdeki sezon da izleyiciyle buluşmaya devam edecek.

Fotoğraflar: TRT

🎯 Yeni Sezon Onayı Kesinleşti

Geçtiğimiz gün ortaya çıkan kulis bilgilerine göre Gönül Dağı dizisinin bu sezon sonunda ekranlara veda edeceğine dair iddialar bir süredir sosyal medyada ve kulislerde yer buluyordu. Ancak alınan son kararla, yapımın yeni sezon onayı aldığı kesinleşti. Gönül Dağı dizisi 2025-2026 yayın döneminde de TRT 1 ekranlarında yer almaya devam edecek.

Dizinin ilk yayınlandığı günden bu yana izleyici kitlesini koruduğu, reyting performansında istikrar sağladığı ve özellikle Anadolu temalı bölümleriyle geniş bir yaş grubuna hitap ettiği belirtiliyor. Bu da yeni sezon onayında etkili olan faktörler arasında değerlendiriliyor.