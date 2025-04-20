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Gönül Dağı dizisinden karar çıktı! Gönül Dağı bu sezon final mi yapacak?

TRT 1’in Cumartesi akşamlarına damga vuran dizisi Gönül Dağı için yeni sezon kararı netleşti. Uzun süredir gündemde olan final iddialarına noktayı koyan karar, izleyici tarafında da karşılık buldu.

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Giriş Tarihi :20 Nisan 2025 , 20:59 Güncelleme Tarihi :20 Nisan 2025 , 20:59
Gönül Dağı dizisinden karar çıktı! Gönül Dağı bu sezon final mi yapacak?

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Yayın hayatına başladığı günden bu yana düzenli olarak ekranlarda yer alan Gönül Dağı dizisi için devam kararı verildi. TRT 1'in aldığı yeni yayın planlaması doğrultusunda dizi, önümüzdeki sezon da izleyiciyle buluşmaya devam edecek.

Fotoğraflar: TRTFotoğraflar: TRT

🎯 Yeni Sezon Onayı Kesinleşti

Geçtiğimiz gün ortaya çıkan kulis bilgilerine göre Gönül Dağı dizisinin bu sezon sonunda ekranlara veda edeceğine dair iddialar bir süredir sosyal medyada ve kulislerde yer buluyordu. Ancak alınan son kararla, yapımın yeni sezon onayı aldığı kesinleşti. Gönül Dağı dizisi 2025-2026 yayın döneminde de TRT 1 ekranlarında yer almaya devam edecek.

Dizinin ilk yayınlandığı günden bu yana izleyici kitlesini koruduğu, reyting performansında istikrar sağladığı ve özellikle Anadolu temalı bölümleriyle geniş bir yaş grubuna hitap ettiği belirtiliyor. Bu da yeni sezon onayında etkili olan faktörler arasında değerlendiriliyor.

🔄 Kadroda Değişiklik Gündemde

Yeni sezona ilişkin sadece yayın kararı değil, yapısal değişim beklentisi de gündemde. Yapım ekibine yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre, dizinin 2025-2026 sezonunda oyuncu kadrosunda bazı değişiklikler yapılması planlanıyor. Henüz resmi olarak açıklanmasa da bazı ana karakterlerin hikayeye veda edebileceği, yeni karakterlerin senaryoya dahil olacağı konuşuluyor.

Oyuncu değişikliklerinin hem yapım içi gerekçelere hem de senaryo akışına bağlı olarak kurgulanacağı ifade ediliyor. Özellikle bazı karakterlerin hikâyedeki işlevinin tamamlanmış olması ve sezon içinde yaşanabilecek doğal ayrılıkların, bu değişimin zeminini oluşturduğu belirtiliyor.

📅 Yeni Bölüm Bilgisi: 176. Bölüm Yayın Tarihi

Gönül Dağı dizisinin 176. bölümü, 27 Nisan Cumartesi akşamı saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında yayınlanacak. Yeni bölümde bayram sonrası yaşanacak gelişmelere ve karakterlerin yeniden şekillenecek hayatlarına odaklanılması bekleniyor.

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