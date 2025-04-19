Handan ve Mehmet büyük çıkmazda! atv’nin sevilen dizisi Can Borcu yeni bölümüyle nefes kesecek

ATV ekranlarındaki dramatik hikayesiyle izleyiciyi derin duygulara sürükleyen "Can Borcu"nun yeni bölümün konusu kısaca şöyle;

Handan ve Mehmet büyük bir çıkmazın içindedir. Doğa'nın hayatı risk altındadır ve onu kurtarmanın bedeli ağırdır. Emel, çocuklar üzerinden Handan ve Mehmet'i sınamaktadır. Ancak Mehmet, Emel'in kötülüklerine boyun eğmeyecektir. Handan'a kendisine güvenmesini söyler ve her şeyi çözeceğine söz verir.



CİDDİ ADIMLAR ATILIYOR

Öte yandan Handan ve Mehmet, yaşadıkları tüm olumsuzluklara rağmen, ilk ciddi adımlarını atmak üzeredir. Ancak onların önünde de aşmaları gereken başka bir engel vardır.