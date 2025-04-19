TV YAYIN AKIŞI 19 NİSAN | Bu akşam hangi diziler var? İşte ATV, TRT 1, Kanal D yayın akışı...

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)
19 NİSAN TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:08 - İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:10 - Beni Böyle Sev
08:05 - Yedi Numara
10:00 - Hayallerinin Peşinde
11:40 - Bir Zamanlar İstanbul
14:45 - Teşkilat
17:50 - Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
19:00 - Ana Haber
20:00 - Gönül Dağı
(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)
19 NİSAN KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 - Kavak Yelleri (Tekrar)
08:30 - Konuştukça (Yeni Bölüm)
09:45 - Magazin D Cumartesi (Yeni Bölüm)
13:00 - Arda'nın Mutfağı (Yeni Bölüm)
14:00 - İnci Taneleri (Tekrar)
16:00 - Eşref Rüya (Tekrar)
18:30 - Kanal D Haber Hafta Sonu (Canlı)
20:00 - Kıyametten Sonra (film)
(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)
19 NİSAN STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 - İki Aile (Yerli Dizi - Tekrar)
08:15 - Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi (Sağlık - Yeni Bölüm)
09:00 - Sahipsizler (Yerli Dizi - Tekrar)
11:00 - Özlem Mekik ile Lezzetli Tarifler (Güncel - Yeni Bölüm)
12:00 - Sucu Kamil (Yerli Film)
14:00 - Sahipsizler (Yerli Dizi - Tekrar)
16:15 - Kral Kaybederse (Yerli Dizi - Tekrar)
19:00 - Star Haber (Canlı)
20:00 - Hayalimdeki Düğün (Yabancı Film)
(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)
19 NİSAN SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 - Bahar (Tekrar)
10:00 - Cumartesi Sürprizi (Canlı)
13:00 - Kızılcık Şerbeti (Tekrar)
15:30 - Siyah Kalp (Tekrar)
18:25 - Hafta Sonu Ana Haber (Canlı)
20:00 - Güldür Güldür Show (Yeni Bölüm)