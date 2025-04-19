PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Televizyon Haberleri

TV YAYIN AKIŞI 19 NİSAN | Bu akşam hangi diziler var? İşte ATV, TRT 1, Kanal D yayın akışı...

19 Nisan 2025 Cumartesi tarihinde yayınlanacak diziler, izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Bu akşam ATV, TRT 1, Show TV ve Star TV gibi önde gelen kanalların yayınlayacağı yapımlar takip ediliyor. Peki bugün hangi diziler var? İşte tv yayın akışı!

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :19 Nisan 2025 , 09:56 Güncelleme Tarihi :19 Nisan 2025 , 09:56
TV YAYIN AKIŞI 19 NİSAN | Bu akşam hangi diziler var? İşte ATV, TRT 1, Kanal D yayın akışı...

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Seyirciler, 19 Nisan Cumartesi akşamı yayınlanacak olan dizi ve filmlerin hangi kanalda olduğunu merak ediyor. Bugün ekrana gelecek dizi ve programlar merakla beklenirken, TRT 1'de Gönül Dağı ve ATV'de Can Borcu yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkıyor. Peki bu akşam hangi diziler var? İşte 19 Nisan Cumartesi akşamına ait güncel yayın akışı…

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

ATV: Can Borcu (16. Bölüm)

TRT 1: Gönül Dağı

KANAL D: Kıyametten Sonra (film)

STAR TV: Hayalimdeki Düğün (Yabancı Film)

SHOW TV: Güldür Güldür Show (Yeni Bölüm)

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

19 NİSAN ATV YAYIN AKIŞI

07:30 - Hafta Sonu Haberleri

10:00 - Can Borcu (15. Bölüm)

13:00 - Bir Gece Masalı (29. Bölüm)

16:00 - Sustalı Ceylan (3. Bölüm)

19:00 - ATV Ana Haber

20:00 - Can Borcu (16. Bölüm)

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

19 NİSAN TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:08 - İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:10 - Beni Böyle Sev

08:05 - Yedi Numara

10:00 - Hayallerinin Peşinde

11:40 - Bir Zamanlar İstanbul

14:45 - Teşkilat

17:50 - Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

19:00 - Ana Haber

20:00 - Gönül Dağı

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

19 NİSAN KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 - Kavak Yelleri (Tekrar)

08:30 - Konuştukça (Yeni Bölüm)

09:45 - Magazin D Cumartesi (Yeni Bölüm)

13:00 - Arda'nın Mutfağı (Yeni Bölüm)

14:00 - İnci Taneleri (Tekrar)

16:00 - Eşref Rüya (Tekrar)

18:30 - Kanal D Haber Hafta Sonu (Canlı)

20:00 - Kıyametten Sonra (film)

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

19 NİSAN STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 - İki Aile (Yerli Dizi - Tekrar)

08:15 - Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi (Sağlık - Yeni Bölüm)

09:00 - Sahipsizler (Yerli Dizi - Tekrar)

11:00 - Özlem Mekik ile Lezzetli Tarifler (Güncel - Yeni Bölüm)

12:00 - Sucu Kamil (Yerli Film)

14:00 - Sahipsizler (Yerli Dizi - Tekrar)

16:15 - Kral Kaybederse (Yerli Dizi - Tekrar)

19:00 - Star Haber (Canlı)

20:00 - Hayalimdeki Düğün (Yabancı Film)

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

19 NİSAN SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 - Bahar (Tekrar)

10:00 - Cumartesi Sürprizi (Canlı)

13:00 - Kızılcık Şerbeti (Tekrar)

15:30 - Siyah Kalp (Tekrar)

18:25 - Hafta Sonu Ana Haber (Canlı)

20:00 - Güldür Güldür Show (Yeni Bölüm)

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP’li İBB’den gizli toplantılar için her yerde jammer kalkanı! 84 sinyal kesici cihazın faturası belediye kasasından
Bakanlık harekete geçti: Fırsatçılara baskın! Fahiş fiyatta ürün satan firmalara 17 milyon lira ceza
Evde çalışanlara emeklilik imkanı! Uygulama nasıl yapılıyor? Ne kadar prim ödeyecek?
Galatasaray’dan dev plan! Çifte dünya yıldızı
Ayşe Barım’ın mal varlıkları mercek altında! Telefon görüşmesinde gizli villa tespit edildi
Spor yazarları Galatasaray-Bodrumspor maçını yorumladı! Penaltı kararı doğru muydu? O oyuncu için bomba sözler: Formanın hakkını vermedi
CANLI | Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumu nasıl? Kızından duygusal paylaşım: Seni çok özledim
Yumurtalık ticaretine dair mesajlar ortaya çıktı! Mağdurların akıllarına bakın nasıl girmişler
Başkan Erdoğan’dan 3. Uluslararası Yeditepe Bienali’nde önemli açıklamalar
CHP kayyum desteği kesti dedi Özgür Çelik yolsuzluğu itiraf etti! Şişli Belediyesi’nde yasa dışı bağış skandalı: Kim bu gönüllü bağışçılar?
Liverpool’un yıldızı Fenerbahçe’ye!
ÖĞRETMEN ATAMA SON DURUM 2025 | Öğretmen ataması ne zaman yapılacak, branş ve kontenjanlar belli mi?
Cemre Çarşısı’nın açılışına katılan Emine Erdoğan’dan Turkuvaz Kitap’a sürpriz ziyaret!
Şam’a saldırı mı olacak? Beyaz Saray’dan ABD vatandaşlarına Suriye’den çıkın uyarısı
Galatasaray’ın aşkı depreşti! Dünya yıldızı transferin ilk sırasında
CHP’li İBB’ye yolsuzluk soruşturması: İtirafçı olan Murat Abbas ve Emre Serkan Bayraktar adli kontrolle tahliye edildi!
CHP’li Beşiktaş Belediyesi’nde aile boyu yolsuzluk! Beşiktaş Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz tutuklandı: Sevk yazısı ortaya çıktı
İkinci teğmenler yalanı: CHP yandaşları bu kez peç üzerinden operasyona girişti! Özgür Özel köpürttü ama gerçek başka çıktı
Olağanüstü kurultaya iptal davası hazırlığı... Lütfü Savaş cephesi TAKVİM’e konuştu: Özel’in genel başkanlığı meşru değil ortada ’Tam Kanunsuzluk’ hali var
Aile Saadeti geliyor... Burak Aksak ve Selçuk Aydemir 11 yıl sonra atv için bir aradalar!