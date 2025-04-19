Burak Aksak ve Selçuk Aydemir 11 yıl sonra aynı dizide: Aile Saadeti atv ekranlarına geliyor!

Senaryosunu Burak Aksak'ın kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ise Selçuk Aydemir'in oturduğu Aile Saadeti, sıcak, dramatik ama bir o kadar da mizah dolu yapısıyla aile kavramına farklı bir bakış getirecek.

Önümüzdeki günlerde sete çıkmak için hazırlanan, Aksak ve Aydemir'in enerjisini birleştirdiği bu yapım hem güçlü hikâyesi hem de başarılı oyuncu kadrosuyla seyircisiyle buluşmak için gün sayıyor. Aile Saadeti samimi hikâyesiyle aile kavramını farklı bir bakış açısı ile ekranlara taşıyacak. Dizi, aile içi ilişkileri ve kuşaklar arası çatışmaları mizahi bir dille işleyerek izleyicilerin beğenisine sunacak.

Aydemir, İşler Güçler ve Kardeş Payı dizilerinin yanı sıra Düğün Dernek ve Baba Parası gibi başarılı sinema filmlerinin yönetmenliğini yapmıştı.