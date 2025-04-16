Sustalı Ceylan’ın başrolü Sümeyye Aydoğan’dan samimi açıklamalar

atv'nin yayınlanan ilk iki bölümüyle dikkatleri üzerine çeken yeni dizisi Sustalı Ceylan'da, "Ceylan" karakterine hayat veren Sümeyye Aydoğan, karakterini anlattı.



Genç yaşta anne rolünde izlediğimiz sevilen oyuncu, "Anne rolünde çok zorlanmadım. Doğurmadan da anne olabiliyorsun, buna inananlardanım. Sevginin gücü çok büyük. Oğlum Yusuf'u oynayan Doruk'la da çok güzel bir bağımız oldu. İnanılmaz bir çocuk..." diyerek duygularını dile getirdi.



Karakteriyle ilgili sürprizlerin yaşanacağını da söyleyen Aydoğan, "Beklenmeyen anlarda beklenmeyen kişilere çok güzel savaşlar başlatacağım" diyerek izleyicilere önümüzdeki bölümlerle ilgili tüyo verdi.

Sustalı Ceylan, merakla beklenen yeni bölümüyle Cuma akşamı atv'de.