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Sustalı Ceylan’ın yıldızı Sümeyye Aydoğan: Ceylan ile Ferhat yaralarını birlikte sarabilir!

ATV’nin yeni dizisi Sustalı Ceylan, güçlü oyuncu kadrosu ve senaryosuyla izleyiciden büyük ilgi gördü. Ceylan karakteriyle başrolü üstlenen Sümeyye Aydoğan ise diziyle ilgili ve rolüne dair açıklamalarda bulundu.

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Giriş Tarihi :15 Nisan 2025 , 12:26 Güncelleme Tarihi :15 Nisan 2025 , 12:26
Sustalı Ceylan’ın yıldızı Sümeyye Aydoğan: Ceylan ile Ferhat yaralarını birlikte sarabilir!

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atv'nin yayınlanan ilk iki bölümüyle dikkatleri üzerine çeken yeni dizisi Sustalı Ceylan'da Ceylan karakterine can veren Sümeyye Aydoğan, karakterini anlattı.

Kaynak: atvKaynak: atv

"'CEYLAN, SÜMEYYE'YE ÇOK ŞEY KATTI"

Güzel ve başarılı oyuncu yayınlanan bölümlerle ilgili açıklamalarda bulundu: "Dizimiz çok sevildi, çok mutluyum, çok gururluyum. Yol arkadaşlarımla çıkan işten inanılmaz gurur duyuyoruz ve heyecanımızı izleyicimizle paylaşıyoruz."

Kaynak: atvKaynak: atv

"DOĞURMADAN DA ANNE OLABİLİRSİN, SEVGİNİN GÜCÜ ÇOK BÜYÜK!"

Genç yaşta anne rolünde izlediğimiz sevilen oyuncu, "Anne rolünde çok zorlanmadım. Doğurmadan da anne olabiliyorsun, buna inananlardanım. Sevginin gücü çok büyük. Oğlum Yusuf'u oynayan Doruk'la da çok güzel bir bağımız oldu. İnanılmaz bir çocuk..." diyerek duygularını dile getirdi.

Kaynak: atvKaynak: atv

"FERHAT İLE CEYLAN YARALARINI BİRLİKTE SARABİLİR"

Keyifli bir set ortamında çalıştıklarını ifade eden Aydoğan, "Sette çok eğleniyoruz. Birbirimizi kolluyoruz, saygı duyuyoruz. Burak'la oynamak yüzme bilmiyorken bir havuzun içinde can simidiyle güvende hissetmek gibi benim için. Ona çok güveniyorum. Ferhat ile Ceylan'ın aralarında bir ilişki olursa birbirlerinin yaralarını derinden saracaklarına inanıyorum." dedi.

Kaynak: atvKaynak: atv

Karakteriyle ilgili sürprizlerin yaşanacağını söyleyen Sümeyye Aydoğan "Beklenmeyen anlarda beklenmeyen kişilere çok güzel savaşlar başlatacağım." diyerek izleyicilere önümüzdeki bölümlerle ilgili tüyo verdi.

Kaynak: atvKaynak: atv

Başrollerini Sümeyye Aydoğan, Burak Yörük ve Celil Nalçakan'ın paylaştığı, yapımcılığını Süreç Film'in üstlendiği Sustalı Ceylan, merakla beklenen yeni bölümüyle Cuma akşamı atv'de!

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