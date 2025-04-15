Sustalı Ceylan’ın yıldızı Sümeyye Aydoğan: Ceylan ile Ferhat yaralarını birlikte sarabilir!

Kaynak: atv

"FERHAT İLE CEYLAN YARALARINI BİRLİKTE SARABİLİR"

Keyifli bir set ortamında çalıştıklarını ifade eden Aydoğan, "Sette çok eğleniyoruz. Birbirimizi kolluyoruz, saygı duyuyoruz. Burak'la oynamak yüzme bilmiyorken bir havuzun içinde can simidiyle güvende hissetmek gibi benim için. Ona çok güveniyorum. Ferhat ile Ceylan'ın aralarında bir ilişki olursa birbirlerinin yaralarını derinden saracaklarına inanıyorum." dedi.