SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Televizyon Haberleri

Kuruluş Osman 188. bölümden ipuçları: Osman Bey’in kararı Oba’da dengeleri sarsıyor!

atv ekranındaki altıncı sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören ‘Kuruluş Osman’, nefesleri kesecek 188’inci bölümüyle 16 Nisan Çarşamba akşamı saat 20.00’de ekrana gelecek. Her bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitleyen dizi, bu hafta da sürpriz gelişmeleriyle çok konuşulacak. Peki yeni bölümde neler olacak? İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :15 Nisan 2025 , 12:33 Güncelleme Tarihi :15 Nisan 2025 , 12:33
Kuruluş Osman 188. bölümden ipuçları: Osman Bey’in kararı Oba’da dengeleri sarsıyor!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Kuruluş Osman'da bu hafta; Osman Bey'in devlet uğruna aldığı yürek burkan karar, Orhan ve Alaeddin Bey arasındaki kardeş kavgası, Claudius'un kanlı oyunu, Kuçar'ın sinsi planı ve Halime'nin sürpriz dönüşüyle oba yeniden karışıyor. Yeni bölüm hem aile bağlarını hem de devlet idealini derinden sınayacak olaylara sahne olacak.

Kuruluş Osman 188. bölüm fragmanı yayınlandı

Kaynak: atvKaynak: atv

OSMAN BEY'İN ZOR KARARI VE ŞEHZADELER ARASINDA GERİLİM

Osman Bey, devleti için hayati bir karar vermek zorunda kalır. Ancak bu karar, Bala Hatun'un yüreğini dağlar. Bir yanda evlatları, diğer yanda devleti olan Osman Bey'in tercihi, obadaki dengeleri derinden sarsar. Osman Bey'in vereceği karar ne olacaktır?

Kuruluş Osman 188. bölüm 2. fragman!

Öte yandan, Şehzade Orhan ile Şehzade Alaeddin arasındaki ipler iyice gerilir. Oba, iki şehzadeye birden dar gelir. Osman Bey, oğulları arasındaki bu husumeti nasıl durduracaktır?

Kaynak: atvKaynak: atv

CERKUTAY VE BORAN CEPHESİNDE GERİLİM!

Şehzadelerin arasındaki çatışma, Cerkutay ve Boran Bey'in de arasını açar. Obada sular durulmazken, Osman Bey'in düşmanları da harekete geçer.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

KUÇAR VE CLAUDIUS'TAN SİNSİ PLAN!

Olcaytu Han'ın elçisi Kuçar, ölenlerin diyeti olarak Osman Bey'den bir kızını ve bir oğlunu istemektedir. Aksi halde hem Kuçar'ın hem de Claudius'un kellesi tehlikededir. Kuçar ve Claudius'un kurduğu plân nasıl işleyecektir?

Kaynak: atvKaynak: atv

OSMAN BEY VE BALA HATUN'U SARSAN KARŞILAŞMA

Osman Bey ve Bala Hatun, yıllardır görmedikleri kızları Halime'yi uçurumun kenarında bulurlar. Ancak Halime büyük bir karmaşanın içindedir. Ölümle yaşam arasında kalan Halime, ailesini mi seçecek, yoksa ebediyen kayıp mı gidecek?

Kaynak: atvKaynak: atv

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği dizi, atv ekranında Çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam edecek.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP’li Fidan Gül’e ihaleye fesat gözaltısı! Aynı evden Bilgehan Murat Miniç de çıktı: Beylikdüzü’nden Beykoz’a aşk ve yolsuzluk sarmalı
Adem Soytekin, Deniz İstanbul Projesi’ne nasıl çöktü? Ekrem İmamoğlu’nun tehdidi kayda girdi: O projeyi yaptırmam!
CHP’li Eyüpsultan Belediyesi’nde ikramiyeler yatırılmadı! Personele mesaj: Tarih yok belirsizlik var
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! İşte masadaki konular! Enflasyon, terörle mücadele, 2025 öğretmen atama...
Uluslararası suç çetelerine Orkinos-Bulut operasyonu: 234 üst düzey isim gözaltında!
İsrail’de Katar doğal gazı paniği! Türkiye ve Suriye’nin planı Tel Aviv’in Hayfa hayalini suya düşürdü
İBB’deki yolsuzluk soruşturmasında yeni detay! Murat Ongun ’ilişkim yok’ demişti! Kasalarla Sırbistan’da ne yaptı?
Fenerbahçe-Rangers maçına gelen İskoç taraftarın kazasıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı! 35 metre sürüklenmiş
Japonya’dan Google tekelciliğine darbe! Faaliyeti durduruldu
Esra Erol’da ağızları açık bırakan olay! Damadıyla kaçan kaynanadan pes dedirten savunma! Görüntüler mide bulandırdı
Fenerbahçe’ye 30 milyon euroluk golcü!
Trump’ın sağlık testinde şoke eden sonuç! Başkanlık için muayene oldu son durumu şaşırttı
Meteoroloji’den zirai don, kar ve fırtına alarmı! 27 il için sarı kodlu hava durumu uyarısı verildi: Ankara, Bolu...
Emekliye en az 17 bin TL: En düşük ödeme artacak mı? SSK ve Bağ-Kur’lular ne alacak?
Protesto değil provokasyon: Lise eylemlerinin arkasından terör örgütleri THKP-C / DHKP-C çıktı!
Bakan Tekin’den öğretmenler açığa alındı yalanına sert tepki! CHP’li Özel neden FETÖ okulu açan İmamoğlu’nun peşinden gidiyor?
Böylesi gelmedi! Galatasaray’dan dev transfer
Kadın doğum merkezinde korkunç ticaret! Hastaların yumurtalarını ABD’ye sattılar! Soruşturma başlatıldı
Mattia Ahmet Minguzzi’nin mezarı tahrip edilmişti! 67 yaşındaki şüpheliye gözaltı | İlk ifadesi ortaya çıktı: Sinirlendim saldırdım
Benfica’ya 3.Türk Yunus Akgün: Milli futbolcunun performansı yakından izleniyor