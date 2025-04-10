Başrollerinde Sümeyye Aydoğan , Burak Yörük ve Celil Nalçakan'ın yer aldığı Sustalı Ceylan 'da; Ceylan'a her fırsatta şiddet uygulayan ve para için oğlunu organ mafyasının acımasız ellerine bırakan Necmi'nin yaşattıkları pes dedirtirken Ceylan'ın yaşananlar için Necmi'yi suçlaması ve oğlunu bulma çabası bölüme damga vurdu.

Kaynak: atv

Başarılı oyuncu Sümeyye Aydoğan, canlandırdığı Ceylan karakteriyle güçlü bir oyunculuk sergilerken Ceylan karakteri ise her şeye rağmen hayatta kalmaya çalışan binlerce kadının adeta simgesi haline geldi.

Dizinin senaristi Sevgi Yılmaz, "Bu hikâye kurgu değil, bu ülkede binlerce Ceylan var!" diyerek hikâyenin toplumsal arka planını gözler önüne sererken sosyal medyada #SustalıDeğilCeylan etiketiyle binlerce kullanıcı, kendi yaşadıklarını veya tanık olduklarını paylaştı.