Sustalı Ceylan 2. bölümde heyecan dorukta: Yusuf yaşayacak mı?

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Ceylan, kayboldu sandığı oğlunu ararken aslında kocası kendi elleriyle oğlunu mafyaya teslim etmişti. Yusuf'u mahallede ararken Ceylan'a yardım etmek için orada olan Ferhat ise Necmi'nin hareketlerinden şüphelenip takip etti ve Yusuf'u organ mafyasının elinden kurtardı.