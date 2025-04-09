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Sustalı Ceylan 2. bölümde heyecan dorukta: Yusuf yaşayacak mı?

ATV’nin yeni dizisi Sustalı Ceylan ilk bölümüyle büyük beğeni topladı. Peki Sustalı Ceylan 2. Bölümde neler olacak? Organ mafyasının eline düşen Yusuf, yaşayacak mı? Para için oğlunun böbreğini satan Necmi, Ferhat’ın elinden nasıl kurtulacak?

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Giriş Tarihi :09 Nisan 2025 , 13:37 Güncelleme Tarihi :09 Nisan 2025 , 13:38
Sustalı Ceylan 2. bölümde heyecan dorukta: Yusuf yaşayacak mı?

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Cuma akşamı atv ekranlarında ilk bölümüyle ekrana gelen Sustalı Ceylan, izleyiciyi ekran başına kilitledi. Hikayesiyle herkesi derinden etkileyen dizide Necmi, para için kendi oğlu Yusuf'un böbreğini sattı.

Kaynak: atvKaynak: atv

Ceylan, kayboldu sandığı oğlunu ararken aslında kocası kendi elleriyle oğlunu mafyaya teslim etmişti. Yusuf'u mahallede ararken Ceylan'a yardım etmek için orada olan Ferhat ise Necmi'nin hareketlerinden şüphelenip takip etti ve Yusuf'u organ mafyasının elinden kurtardı.

Kaynak: atvKaynak: atv

Uygunsuz koşullarda böbreği alınan küçük Yusuf, bulunduğunda ölüm kalım savaşı veriyordu. Hızla hastaneye götürülen Yusuf'un yaşayıp yaşamayacağı ise merak konusu oldu.

Kaynak: atvKaynak: atv

Sustalı Ceylan, merakla beklenen yeni bölümüyle Cuma günü saat 20.00'de atv'de!

Kaynak: atvKaynak: atv

Başrollerini Sümeyye Aydoğan ve Burak Yörük'ün paylaştığı dizide, Celil Nalçakan, Melike Güner, Evrim Doğan, Seda Türkmen, Hasan Küçükçetin, Melisa Berberoğlu, Hakan Atalay, Hülya Aydın, Taha Bora Elkoca, Dilara Sümbül, Cezmi Baskın ve Gül Onat gibi usta isimler de yer alıyor.

Kaynak: atvKaynak: atv

Yönetmenliğini Volkan Kocatürk'ün üstlendiği, senaryosunu ise Sevgi Yılmaz'ın kaleme aldığı dizi; erkek egemen bir dünyada kendi kimliğini bulmaya çalışan ve hayatını sıfırdan inşa etme mücadelesi veren bir kadının destansı yolculuğunu ekrana taşıyor.

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