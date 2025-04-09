Bir Gece Masalı 28. bölümde neler yaşandı? Canfeza podyuma çıktı Mahir defileyi bastı!

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Ozan, Mahir ile arası hala açık olan Canfeza'yı yeni kreasyonunu tanıtmak için düzenlediği lansman gecesine davet etti. Hatta bununla da kalmayıp yıldız elbisesini giyip podyuma çıkması için onu yüreklendirdi. Ancak aynı elbiseyi giymesi için Handan da Sare'ye söz verdi. Elbiseyi Canfeza'nın giyip podyuma çıkması krize sebep oldu. Kürşat'a ders vermek isteyen Handan ise tuvalete giden Gülizar'ı yaraladı.