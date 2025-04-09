SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Televizyon Haberleri

Bir Gece Masalı 28. bölümde neler yaşandı? Canfeza podyuma çıktı Mahir defileyi bastı!

Geçtiğimiz akşam (8 Nisan Salı) atv ekranlarında yeni bölümüyle izleyicisiyle buluşan, yapımcılığını Nazlı Heptürk’ün yapımını NGM’nin üstlendiği Bir Gece Masalı dün akşamın çok izlenen yapımları arasında yer aldı. Peki Bir Gece Masalı 28. bölümde neler yaşandı?

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :09 Nisan 2025 , 14:04 Güncelleme Tarihi :09 Nisan 2025 , 14:04
Bir Gece Masalı 28. bölümde neler yaşandı? Canfeza podyuma çıktı Mahir defileyi bastı!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Başrollerini Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un paylaştığı, kadrosu ve konusu ile büyük merak uyandıran Bir Gece Masalı, yayınlanan yeni bölümüyle sosyal medyada da büyük bir yankı uyandırdı.

Kaynak: atvKaynak: atv

28.BÖLÜM'DE NELER YAŞANDI?

Evi terk eden Mahir, ayrılığa 3 gün dayanabildi. Evin köşesinde Canfeza'dan gizlice arabada uyuyan Mahir, ona göz kulak olmaya devam ederken genç kadın da kocasını eve döndürmek için çeşitli taktikler denedi. Kapıya biri geldi ve yalnız kalmaya korkuyor numarası yapan Canfeza sonunda Mahir'i eve döndürmeyi başardı. Ancak ikili arasında buzlar tam erimedi. Babasının kayıp videosunun peşine düşen Mahir, cinayetin bilinmeyenleri çözmeye kararlıdır. Handan, Kürşat'ın Ozan ise Canfeza'nın evliliğini parçalamak için planlarını uygulamaya ayrı ayrı devam ettiler.

Kaynak: atvKaynak: atv

Ferman, Efsane'yi kaçırmak için Süreyya ile harekete geçti. Afet Hanım da işin içine dahil olmasıyla işler iyice karıştı. Süreyya, Ferman'ın Afet Hanım'ın öz oğlu olmadığını sırrını sonunda ağzından kaçırdı.

Kaynak: atvKaynak: atv

Ozan, Mahir ile arası hala açık olan Canfeza'yı yeni kreasyonunu tanıtmak için düzenlediği lansman gecesine davet etti. Hatta bununla da kalmayıp yıldız elbisesini giyip podyuma çıkması için onu yüreklendirdi. Ancak aynı elbiseyi giymesi için Handan da Sare'ye söz verdi. Elbiseyi Canfeza'nın giyip podyuma çıkması krize sebep oldu. Kürşat'a ders vermek isteyen Handan ise tuvalete giden Gülizar'ı yaraladı.

Kaynak: atvKaynak: atv

Mahir ise defileye gelerek Canfeza'ya podyumdan inmesini söyledi.

Kaynak: atvKaynak: atv

Sürükleyici hikayesi, güçlü isimleri ile Bir Gece Masalı her Salı atv'de.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan TBMM’deki AK Parti grup toplantısında önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan CHP’nin geçmişini hatırlattı: CHP demek cunta demektir
Takas Bank
CHP ve Kandil aynı çizgide! PKK Kent Uzlaşısı’na sahip çıkıyorum diyen Özgür Özel’e sahip çıktı: Mustafa Karasu’dan skandal sözler
CHP’de yine kurultay depremi! Berhan Şimşek krizi yaşanmıştı: Olay başvuru geldi!
Kim bu cunta sevdalısı sokak teröristi? Ekremci Youtube kanalında Başkan Erdoğan’a Menderes de asıldı tehdidi: Ayaklanma çağrısı
Trump tarifesi Apple’ı vurdu! Üretim ne olacak? Çinliler alaya aldı: Fabrikalarda obezler…
Fenerbahçe’ye süper golcü!
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde 28 Şubat kafası! Mehmet Aydıner’den skandal sözler: Fakültemde başörtülü istemiyorum
ABD’nin yüksek vergi tarifelerine takılan ülkeler rotayı Türkiye’ye kırdı!
ÇALIŞAN ANNEYE HER AY 23 BİN TL! Nasıl başvurulur? Şartlar neler?
Samsun’da kan donduran olay! Cani anne kızının önce boynunu kırdı sonra intihar süsü verdi
Fenerbahçe’nin eski yıldızı Galatasaray yolunda!
Böylesi filmlerde olur: Yıllarca dedesi sandığı isim babası çıktı! Miras kavgası başladı... Mezarını kaçırdılar
CHP’li Ekrem İmamoğlu’ndan Beylikdüzü’nde tek projede 4,7 milyarlık rant!
Trump’tan şoke eden çıkış! Müzakere için sıraya girdiklerini söyledi O ülkeler popomu öpüyor dedi
CANLI | Donald Trump düğmeye bastı ticaret savaşı başladı! Çin’e yüzde 104 vergi şoku
Çalışan emekliye çifte tazminat: Nasıl daha yüksek ödeme alınır? Nelere dikkat edilmeli?
CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in PM listesine giremeyen Orhan Sarıbal’dan takvim.com.tr’ye bomba açıklama: Bir genel başkan liste dayatmaz
Kuruluş Osman’ın Cladius’u Tayanç Ayaydın körkütük aşık! 10 yıl önce evlendiği Amerikalı eşi güzelliğiyle hayran bıraktı