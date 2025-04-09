Reyting rekorları kıran Kuruluş Osman’da yer yerinden oynayacak!

ATV ekranındaki altıncı sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman', nefesleri kesecek 187'inci bölümüyle bu akşam saat 20.00'de ekrana gelecek. Nefesleri kesen bölümleri ile reytinglerin zirvesinde yer alan 'Kuruluş Osman', bu hafta da Türkiye'yi ekran başına kilitleyecek.



YENİ DÜZEN KURACAK

Fenomen dizinin yeni bölüm konusu kısaca şöyle; Osman Bey, obasını geri almış ve yeni bir düzen kurmak üzere harekete geçmiştir. Ona inananların sayısı giderek artmakta, Hasan Alp ve Koca Bey gibi önemli Türkmen beyleri saflarına katılmaktadır. Ancak bu yeni nizam kurulurken hem içten hem dıştan yeni tehditler büyümektedir.

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