Kardelenler 9. bölümden ipuçları: Arif öğrendiği gerçeklerle sarsılıyor!

Pazar akşamları atv ekranlarında yayınlanan Kardelenler'in yeni bölümüne dair ipuçları ortaya çıktı.

Kaynak: atv

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Hicran'ın gözü önünde yaralanan Kahraman, apar topar hastaneye götürülürken; Ferit okulda bir çifte standarda daha şahit olur.

Kaynak: atv

Gülcan, şöhret rüzgarına kendini kaptırmışken, Gündoğan Koleji'nde güven ve sadakatin sınandığı bir ortam hakimdir. Koray, Rüya'ya karşı büyük bir darbe vururken; Rüya umulmadık bir yere sığınır.

Kaynak: atv

Leo'nun Ferit'ten intikam almak istemesi, Yankı ile Aysel'in arasında iplerin gerilmesine neden olur. Yeni bir iş bulan Arif, büyük umutlar içindeyken, öğrendiği birtakım gerçeklerle derinden sarsılır.