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Kardelenler 9. bölümden ipuçları: Arif öğrendiği gerçeklerle sarsılıyor!

Ayda Aksel, Barış Falay, Serhat Kılıç, Ahu Yağtu, Edip Tepeli, Hakan Salınmış gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Kardelenler’in 9. bölümünden ipuçları ortaya çıktı. Peki Arif öğrendiği gerçeklerle sarsıldığı yeni bölümde neler olacak? İşte atv’nin sevilen dizisi Kardelenler’den ipuçları...

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Giriş Tarihi :04 Nisan 2025 , 11:23 Güncelleme Tarihi :04 Nisan 2025 , 11:23
Kardelenler 9. bölümden ipuçları: Arif öğrendiği gerçeklerle sarsılıyor!

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Pazar akşamları atv ekranlarında yayınlanan Kardelenler'in yeni bölümüne dair ipuçları ortaya çıktı.

Kaynak: atvKaynak: atv

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Hicran'ın gözü önünde yaralanan Kahraman, apar topar hastaneye götürülürken; Ferit okulda bir çifte standarda daha şahit olur.

Kaynak: atvKaynak: atv

Gülcan, şöhret rüzgarına kendini kaptırmışken, Gündoğan Koleji'nde güven ve sadakatin sınandığı bir ortam hakimdir. Koray, Rüya'ya karşı büyük bir darbe vururken; Rüya umulmadık bir yere sığınır.

Kaynak: atvKaynak: atv

Leo'nun Ferit'ten intikam almak istemesi, Yankı ile Aysel'in arasında iplerin gerilmesine neden olur. Yeni bir iş bulan Arif, büyük umutlar içindeyken, öğrendiği birtakım gerçeklerle derinden sarsılır.

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