Uzak Şehir bu akşam neden yok? 31 Mart 2025 Kanal D yayın akışı! Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Uzak Şehir, bu hafta yeni bölümüyle ekranda olmayacak. Ramazan Bayramı'nın ikinci gününe denk gelen 31 Mart Pazartesi akşamı, dizinin tekrar bölümü izleyiciyle buluşacak.
Uzak Şehir, bu hafta yeni bölümüyle ekranda olmayacak. Ramazan Bayramı'nın ikinci gününe denk gelen 31 Mart Pazartesi akşamı, dizinin tekrar bölümü izleyiciyle buluşacak.
📺 31 Mart 2025 Pazartesi akşamı Uzak Şehir dizisinin yeni bölümü yayınlanmayacak. Bunun yerine saat 20.00'de dizinin tekrar bölümü ekranlarda olacak. Kanal D, Ramazan Bayramı'nın ikinci günü olması nedeniyle bazı dizilerin yeni bölümlerini bir hafta erteleyerek yayın akışında değişikliğe gitti.
📌 Dizinin merakla beklenen yeni bölümü 7 Nisan 2025 Pazartesi günü izleyiciyle buluşacak. Uzak Şehir'in yeni bölümü, sezonun en kritik gelişmelerine sahne olacak. Fragman ise hafta içerisinde Kanal D ekranları ve resmi dijital platformlarda yayınlanacak.
📡 Gün boyunca Kanal D ekranlarında yayınlanan programlar şöyle:
07:00 – Kavak Yelleri (Tekrar)
09:00 – Neler Oluyor Hayatta? (Yeni Bölüm)
11:00 – Yaprak Dökümü (Tekrar)
13:00 – Gelinim Mutfakta (Yeni Bölüm)
16:00 – Arka Sokaklar (Tekrar)
18:30 – Kanal D Ana Haber (Canlı)
20:00 – Uzak Şehir (Tekrar Bölüm)
23:15 – Eşref Rüya (Tekrar)
02:00 – Yargı (Tekrar)
04:30 – Kuzey Güney (Tekrar)