Uzak Şehir bu akşam neden yok? 31 Mart 2025 Kanal D yayın akışı! Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

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UZAK ŞEHİR BU AKŞAM YAYINLANACAK MI?

📺 31 Mart 2025 Pazartesi akşamı Uzak Şehir dizisinin yeni bölümü yayınlanmayacak. Bunun yerine saat 20.00'de dizinin tekrar bölümü ekranlarda olacak. Kanal D, Ramazan Bayramı'nın ikinci günü olması nedeniyle bazı dizilerin yeni bölümlerini bir hafta erteleyerek yayın akışında değişikliğe gitti.