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Uzak Şehir bu akşam neden yok? 31 Mart 2025 Kanal D yayın akışı! Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Uzak Şehir’in yayın akışında bu hafta sürpriz bir değişiklik yapıldı. Alınan kararla birlikte dizinin bu akşamki yayın durumu netleşti. Peki, bu akşam Uzak Şehir yeni bölüm var mı? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :31 Mart 2025 , 17:51 Güncelleme Tarihi :31 Mart 2025 , 17:51
Uzak Şehir bu akşam neden yok? 31 Mart 2025 Kanal D yayın akışı! Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

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Uzak Şehir, bu hafta yeni bölümüyle ekranda olmayacak. Ramazan Bayramı'nın ikinci gününe denk gelen 31 Mart Pazartesi akşamı, dizinin tekrar bölümü izleyiciyle buluşacak.

Fotoğraflar: InstagramFotoğraflar: Instagram

UZAK ŞEHİR BU AKŞAM YAYINLANACAK MI?

📺 31 Mart 2025 Pazartesi akşamı Uzak Şehir dizisinin yeni bölümü yayınlanmayacak. Bunun yerine saat 20.00'de dizinin tekrar bölümü ekranlarda olacak. Kanal D, Ramazan Bayramı'nın ikinci günü olması nedeniyle bazı dizilerin yeni bölümlerini bir hafta erteleyerek yayın akışında değişikliğe gitti.

UZAK ŞEHİR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

📌 Dizinin merakla beklenen yeni bölümü 7 Nisan 2025 Pazartesi günü izleyiciyle buluşacak. Uzak Şehir'in yeni bölümü, sezonun en kritik gelişmelerine sahne olacak. Fragman ise hafta içerisinde Kanal D ekranları ve resmi dijital platformlarda yayınlanacak.

Kanal D Yayın Akışı (31 Mart 2025 Pazartesi)

📡 Gün boyunca Kanal D ekranlarında yayınlanan programlar şöyle:

  • 07:00Kavak Yelleri (Tekrar)

  • 09:00Neler Oluyor Hayatta? (Yeni Bölüm)

  • 11:00Yaprak Dökümü (Tekrar)

  • 13:00Gelinim Mutfakta (Yeni Bölüm)

  • 16:00Arka Sokaklar (Tekrar)

  • 18:30Kanal D Ana Haber (Canlı)

  • 20:00Uzak Şehir (Tekrar Bölüm)

  • 23:15Eşref Rüya (Tekrar)

  • 02:00Yargı (Tekrar)

  • 04:30Kuzey Güney (Tekrar)

31 MART 2025 TV YAYIN AKIŞI | Bugün TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8, Kanal D, Show TV yayın akışı nasıl?31 MART 2025 TV YAYIN AKIŞI | Bugün TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8, Kanal D, Show TV yayın akışı nasıl?
31 MART 2025 TV YAYIN AKIŞI | Bugün TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8, Kanal D, Show TV yayın akışı nasıl?

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