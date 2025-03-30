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Bayramda hangi diziler yayınlanıyor? Yeni bölümler hangi gün gelecek? Bayram TV yayın akışı

30 Mart 2025 Ramazan Bayramı'nın 1. günü için TV yayın akışları belli oldu. Bayramda sevdikleriyle birlikte ekran başında vakit geçirmek isteyen izleyiciler, "Bugün TV'de neler var?" ve "Dizilerin yeni bölümleri yayınlanacak mı?" sorularını merak ediyor. Bugün sevilen dizilerin tekrar bölümleri ekrana gelecek. Peki bugün hangi diziler TV'de? İşte Kanal D, Show TV, TRT1 ve ATV'nin 30 Mart 2025 yayın akışı ve TV rehberi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :30 Mart 2025 , 17:11 Güncelleme Tarihi :30 Mart 2025 , 17:13
Bayramda hangi diziler yayınlanıyor? Yeni bölümler hangi gün gelecek? Bayram TV yayın akışı

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30 Mart 2025 Ramazan Bayramı'nın 1. günü için TV yayın akışları açıklandı. Bugün, popüler dizilerin tekrar bölümleri ekrana gelirken, özel programlarla da bayram coşkusu yaşanacak. İşte Kanal D, Show TV, TRT1 ve ATV'nin 30 Mart 2025 için hazırladığı yayın akışı ve TV rehberi.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

30 Mart 2025 Pazar - ATV Yayın Akışı

  1. 07:30 – ATV'de Hafta Sonu
  2. 10:00 – Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
  3. 11:20 – Dizi TV
  4. 12:10 – Kuruluş Osman (186. Bölüm)
  5. 15:10 – Şansımı Seveyim (Yerli Sinema)
  6. 17:00 – Sağ Salim 2: Sil Baştan (Yerli Sinema)
  7. 19:00 – ATV Ana Haber
  8. 20:00 – Bal Kaymak (Yerli Sinema)
  9. 22:00 – Ajan Johnny İş Başında (TV'de İlk - Yabancı Sinema)
  10. 23:50 – Bal Kaymak (Yerli Sinema)

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

30 Mart 2025 Pazar - Kanal D Yayın Akışı

  1. 07:00 – Kavak Yelleri (Tekrar)
  2. 08:30 – Konuştukça (Yeni Bölüm)
  3. 09:45 – Magazin D Pazar (Yeni Bölüm)
  4. 12:45 – Evrim Akın ile Ev Gezmesi (Yeni Bölüm)
  5. 13:45 – Arda'nın Ramazan Mutfağı (Yeni Bölüm)
  6. 14:30 – Yumurcak: Köprüaltı Çocuğu (Türk Sineması)
  7. 16:30 – Eşref Rüya (Tekrar)
  8. 18:30 – Kanal D Haber Hafta Sonu (Canlı)
  9. 20:00 – Şarkılar Bizi Söyler (Tekrar)
  10. 00:15 – Ben Hur Adına

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

30 Mart 2025 Pazar - TRT 1 Yayın Akışı

  1. 05:10 – İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
  2. 05:10 – Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif
  3. 06:10 – Avrupalı Müslümanlar
  4. 06:45 – Bayram Namazı
  5. 07:45 – Ömür Akkor ile Bir Sofra Bin Bereket
  6. 08:15 – Bayram Sevinci
  7. 10:00 – Türk Sineması: Rafadan Tayfa Dehliz Macerası
  8. 11:45 – Enine Boyuna
  9. 13:00 – Alişan ile Hayata Gülümse
  10. 15:50 – Vefa Sultan
  11. 17:30 – Kod Adı Kırlangıç
  12. 19:00 – Ana Haber
  13. 20:00 – 3'te 3
  14. 22:00 – Teşkilat

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

30 Mart 2025 Pazar - Star TV Yayın Akışı

  1. 07:00 – İki Aile (Yerli Dizi - Tekrar)
  2. 08:45 – Kral Kaybederse
  3. 11:00 – Tülin Şahin ile Moda (Yeni Bölüm)
  4. 12:00 – Vahe ile Evdeki Mutluluk (Yeni Bölüm)
  5. 14:15 – Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa (Yeni Bölüm)
  6. 15:30 – Yapay Zeka Çağı Yükleniyor (Yeni Bölüm)
  7. 16:15 – Gelenekten Geleceğe Bayramlar (Yeni Bölüm)
  8. 16:45 – Sahipsizler (Yerli Dizi - Tekrar)
  9. 19:00 – Star Haber (Canlı)
  10. 20:00 – Düğün Dernek 2: Sünnet (Yerli Film)
  11. 22:30 – Düğün Dernek 2: Sünnet (Yerli Film - Tekrar)

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

30 Mart 2025 Pazar - Show TV Yayın Akışı

  1. 08:00 – Kızılcık Şerbeti (Tekrar)
  2. 10:00 – Pazar Sürprizi (Canlı)
  3. 13:00 – Hayat Bayram Olsa
  4. 15:15 – Bahar (Tekrar)
  5. 18:25 – Hafta Sonu Ana Haber (Canlı)
  6. 20:00 – Tokatçı (Türk Sineması)
  7. 21:45 – Korkusuz Korkak (Türk Sineması)
  8. 23:30 – Deha (Tekrar)

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

30 Mart 2025 Pazar - TV8 Yayın Akışı

  1. 06:00 – Dizi
  2. 08:00 – Türkiye'nin Doktorları (Program)
  3. 09:00 – Gençlik Rüzgarı (Yeni Bölüm - Program)
  4. 10:00 – Gazete Magazin (Yeni Bölüm - Program)
  5. 13:15 – Ben Eşimi Bilmez Miyim (Yeni Bölüm - Yarışma)
  6. 16:30 – Survivor Panorama (Canlı - Program)
  7. 20:00 – Survivor All Star - Gönüllüler (Yeni Bölüm - Yarışma)

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