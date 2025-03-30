Bayramda hangi diziler yayınlanıyor? Yeni bölümler hangi gün gelecek? Bayram TV yayın akışı

30 Mart 2025 Ramazan Bayramı'nın 1. günü için TV yayın akışları açıklandı. Bugün, popüler dizilerin tekrar bölümleri ekrana gelirken, özel programlarla da bayram coşkusu yaşanacak. İşte Kanal D, Show TV, TRT1 ve ATV'nin 30 Mart 2025 için hazırladığı yayın akışı ve TV rehberi.
(Takvim Foto Arşiv)
30 Mart 2025 Pazar - ATV Yayın Akışı
- 07:30 – ATV'de Hafta Sonu
- 10:00 – Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
- 11:20 – Dizi TV
- 12:10 – Kuruluş Osman (186. Bölüm)
- 15:10 – Şansımı Seveyim (Yerli Sinema)
- 17:00 – Sağ Salim 2: Sil Baştan (Yerli Sinema)
- 19:00 – ATV Ana Haber
- 20:00 – Bal Kaymak (Yerli Sinema)
- 22:00 – Ajan Johnny İş Başında (TV'de İlk - Yabancı Sinema)
- 23:50 – Bal Kaymak (Yerli Sinema)
(Takvim Foto Arşiv)
30 Mart 2025 Pazar - Kanal D Yayın Akışı
- 07:00 – Kavak Yelleri (Tekrar)
- 08:30 – Konuştukça (Yeni Bölüm)
- 09:45 – Magazin D Pazar (Yeni Bölüm)
- 12:45 – Evrim Akın ile Ev Gezmesi (Yeni Bölüm)
- 13:45 – Arda'nın Ramazan Mutfağı (Yeni Bölüm)
- 14:30 – Yumurcak: Köprüaltı Çocuğu (Türk Sineması)
- 16:30 – Eşref Rüya (Tekrar)
- 18:30 – Kanal D Haber Hafta Sonu (Canlı)
- 20:00 – Şarkılar Bizi Söyler (Tekrar)
- 00:15 – Ben Hur Adına