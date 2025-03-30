Bayramda hangi diziler yayınlanıyor? Yeni bölümler hangi gün gelecek? Bayram TV yayın akışı

30 Mart 2025 Ramazan Bayramı'nın 1. günü için TV yayın akışları açıklandı. Bugün, popüler dizilerin tekrar bölümleri ekrana gelirken, özel programlarla da bayram coşkusu yaşanacak. İşte Kanal D, Show TV, TRT1 ve ATV'nin 30 Mart 2025 için hazırladığı yayın akışı ve TV rehberi.