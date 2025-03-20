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"Başka Bir Gün"ün heyecanla beklenen yeni bölümünde büyük anlaşmazlıklar ortaya çıkıyor!

ATV'nin sevilen dizisi "Başka Bir Gün" yeni bölümüyle geceye damga vuracak. Dizinin heyecanla beklenen bölümünde Deniz, Zülfü'nün sorgulamasıyla o gece Selin ölürken yanında olduğunu itiraf ediyor, Zülfü daha fazlası olduğundan şüphelenirken Nehir, kızını alıp gidiyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :20 Mart 2025
Başka Bir Günün heyecanla beklenen yeni bölümünde büyük anlaşmazlıklar ortaya çıkıyor!

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"Başka Bir Gün"ün yeni bölüm konusu kısaca şöyle; Nehir, Deniz'i almak için geldiğinde Deniz, Zülfü'nün sorgulamasıyla o gece Selin ölürken yanında olduğunu itiraf etmiştir. Zülfü daha fazlası olduğundan şüphelenirken Nehir, kızını alıp gider. Ancak bu durum içinde bir sorgulamaya neden olur. Deniz'in bu vicdan yüküyle yaşamasını istemiyor, doğru olanı yapması gerektiğini düşünüyordur. Serdar buna şiddetle karşı çıkar.

GÜVENİNİ KAYBETTİ!
İkisi bu konuda büyük bir anlaşmazlığa düşer, zaten kötü olan araları daha da gerilir. Üstelik Aytunç; Nehir'e, Serdar'ın hala Suzan'la görüştüğünü düşündüklerini söyler. Nehir, Serdar'a güvenemeyeceğinden emin olur. Deniz konusunda kendi bildiğini yapar. Ancak bunun çok acı sonuçlar doğuracağından habersizdir.

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