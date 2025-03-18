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Kuruluş Osman 185. bölüm nefes kesecek: Osman Bey tüm oyunları bozuyor!

atv ekranındaki altıncı sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören ‘Kuruluş Osman’, nefesleri kesecek 185’inci bölümüyle 19 Mart Çarşamba akşamı saat 20.00’de ekrana gelecek. Peki yeni bölümde neler olacak? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :18 Mart 2025 , 12:43 Güncelleme Tarihi :18 Mart 2025 , 12:43
Kuruluş Osman 185. bölüm nefes kesecek: Osman Bey tüm oyunları bozuyor!

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Esenbike Hatun kurduğu oyunla, Osman Bey ile ahalisine dost ve müttefik olarak gözükmeye devam etmektedir. Ancak tam bu sırada Osman Bey'in kurduğu müthiş plan her şey değiştirir. Türkmen Beylerine sunmuş olduğu ittifak hilesi ile Osman Bey ve ahalisini zor bir durumda bırak isteyen Esenbike Hatun, Ulugan'ı kullanarak Osman Bey'i tuzağa düşürmek ister. Osman Bey, obasını ve ahalisini bu cendereden kurtarmak için tüm oyunları ortaya çıkarmak zorundadır. Osman Bey bu kirli oyunu bozmak için nasıl bir plan yapacaktır?

Kuruluş Osman 185. bölüm 2. fragmanı yayınlandı

OSMAN BEY, ULUGAN'A KARŞI HAMLESİNİ YAPIYOR!

Osman Bey, Esenbike Hatun'u gizli obaya davet ederek onun gerçek niyetini anlamak ister. Bu sırada Ulugan, Osman Bey'i takip ederek pusu kurmak için harekete geçer. Osman Bey ve Alpleri, Ulugan'ın nökerleri ile karşı karşıya gelir. Bu çetin savaşın sonunda Osman Bey, Ulugan'a diz çöktürür. Osman Bey'in bu hamlesi karşısında Esenbike Hatun nasıl bir tepki verecektir? Osman Bey'in kılıcının ucunda olan Ulugan'ın akıbeti ne olacaktır?

Kaynak: atvKaynak: atv

BALA HATUN, GEÇMİŞİN PERDESİNİ ARALIYOR

Sofia'yı takip etmesi için Alaeddin Bey ve Gonca Hatun'u görevlendiren Bala Hatun, Halime'nin izini sürmektedir. Halime'nin yerini öğrenmek isteyen Alaeddin Bey oldukça tehlikeli bir göreve atılarak Akhisar Kalesine sızar. Alaeddin ve Gonca Halime'yi büyüten rahibenin yaşadığı yeri öğrenirler. Rahibe, Halime'nin adının Poena olduğunu söyler. Bala Hatun Rahibe'yi yaşatıp, Halime'nin aslında Meryem olduğunu öğrenebilecek midir?

Kaynak: atvKaynak: atv

ESENBİKE HATUN'UN KURDUĞU TUZAK!

Esenbike uçlardaki Türkmen beylerinin biadını alarak gücünü perçinleyip Osman Bey'i iyice yalnız bırakmak istemektedir. Osman Bey ise Esenbike'nin planını bozmak için ona Ulugan üzerinden büyük bir oyun oynayacaktır. Osman Bey'in kılıcının ucunda olan Ulugan'ın akıbeti ne olacaktır? Osman Bey, Esenbike Hatun'un kurduğu oyunu bozabilecek midir? Türkmen Beyleri, Esenbike Hatun'un ittifak teklifine nasıl bir tepki verecektir?

Kaynak: atvKaynak: atv

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği dizi, atv ekranında Çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam edecek.

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