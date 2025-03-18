Kuruluş Osman 185. bölüm nefes kesecek: Osman Bey tüm oyunları bozuyor!

Esenbike Hatun kurduğu oyunla, Osman Bey ile ahalisine dost ve müttefik olarak gözükmeye devam etmektedir. Ancak tam bu sırada Osman Bey'in kurduğu müthiş plan her şey değiştirir. Türkmen Beylerine sunmuş olduğu ittifak hilesi ile Osman Bey ve ahalisini zor bir durumda bırak isteyen Esenbike Hatun, Ulugan'ı kullanarak Osman Bey'i tuzağa düşürmek ister. Osman Bey, obasını ve ahalisini bu cendereden kurtarmak için tüm oyunları ortaya çıkarmak zorundadır. Osman Bey bu kirli oyunu bozmak için nasıl bir plan yapacaktır?

OSMAN BEY, ULUGAN'A KARŞI HAMLESİNİ YAPIYOR!

Osman Bey, Esenbike Hatun'u gizli obaya davet ederek onun gerçek niyetini anlamak ister. Bu sırada Ulugan, Osman Bey'i takip ederek pusu kurmak için harekete geçer. Osman Bey ve Alpleri, Ulugan'ın nökerleri ile karşı karşıya gelir. Bu çetin savaşın sonunda Osman Bey, Ulugan'a diz çöktürür. Osman Bey'in bu hamlesi karşısında Esenbike Hatun nasıl bir tepki verecektir? Osman Bey'in kılıcının ucunda olan Ulugan'ın akıbeti ne olacaktır?