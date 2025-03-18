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Başka Bir Gün 8. bölüm fragmanı yayınlandı: “Senin kızın benim kızımı öldürdü”

atv ekranlarının sevilen dizisi ‘Başka Bir Gün’ün perşembe akşamı yayınlanacak 8. bölümünden ilk tanıtım yayınlandı. Ezgi Mola, Salih Bademci, Berkay Ateş, Nur Sürer, Şükran Ovalı ve Avni Yalçın gibi birçok önemli ismi kadrosunda buluşturan Ay Yapım imzalı dizinin heyecan dolu tanıtıma Zülfü’nün ‘Senin kızın benim kızımı öldürdü, cezasını çekecek’ sözleri damga vuruyor.

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Giriş Tarihi :18 Mart 2025 , 10:51 Güncelleme Tarihi :18 Mart 2025 , 10:51
Başka Bir Gün 8. bölüm fragmanı yayınlandı: Senin kızın benim kızımı öldürdü

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Ay Yapım imzalı dizi 'Başka Bir Gün'de bu hafta gerilim yükseliyor. Merakla beklenen bölümden yayınlanan ilk tanıtımda Zülfü, Deniz'den kızının öldüğü gece olanları öğrenmeye çalışırken korkudan perişan olan Deniz'in yardımına annesi Nehir yetişiyor. Deniz'i alıp evden gitmeye çalışan Nehir'e Zülfü, 'Senin kızın benim kızımı öldürdü, cezasını çekecek' diyerek karşı çıkıyor.

Başka Bir Gün 8. bölüm fragmanı yayınlandı

Serdar evine geldiğinde Güngör'ü karşısında görüp onu evden kovsa da Nehir, Güngör'ü yalnız bırakmıyor. Zülfü ve ailesi, Serdarların ofisine Deniz'le konuşmak için geldiğinde Serdar ve Zülfü birbirlerine giriyor. Deniz'in üstüne yürüyen Zülfü'nün yakasına Serdar 'Kızımı dokunma, asla...' diyerek yapışıyor.

Kaynak: atvKaynak: atv

Rana Mamatlıoğlu ve Bekir Baran Sıtkı'nın kaleme aldığı, Çağrı Bayrak'ın yönetmen koltuğunda oturduğu dizinin kadrosunda Ezgi Mola, Salih Bademci, Berkay Ateş, Şükran Ovalı, Fatih Al, Onur Bilge, Elçin Afacan, Melisa Doğu, Özlem Öçalmaz, Ezgi Çelik, Merve Ateş, Cem Söküt, Deniz Gündoğdu, Merih Ermakastar ile usta oyuncular Nur Sürer, Avni Yalçın ve Meral Çetinkaya gibi önemli isimler yer alıyor.

Kaynak: atvKaynak: atv

Sürükleyici ve gizem dolu hikayesiyle 'Başka Bir Gün' her Perşembe saat 20.00'de atv'de...

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