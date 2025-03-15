Can Borcu’nun yeni bölümünde heyecan doruklara çıkacak: Doğa’ya gerçeği açıklayacak!

"Can Borcu"nun yeni bölüm konusu kısaca şöyle; Yekta, Mehmet'in tüm engellemelerine rağmen Doğa'ya gerçeği açıklar. Annesinin gerçek intihar sebebini öğrenen Doğa, kendisine yalan söyleyen babası ve Çınar'a büyük bir öfke duyar.



KURTULUŞ MU KABUS MU?

Doğa babasını sinirlendirmek için Yekta ile buluşurken, Handan ise Ferit'e annesinin Yasemin'i silahla tehdit ettiğini söyler ve onu Emel'e karşı harekete geçmeye zorlar. Yaşanacak büyük bir gelişme, Handan ve diğerleri için bir kurtuluş mu yoksa yeni bir kâbusun başlangıcı mı olacaktır?

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