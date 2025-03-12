Zembilli 11. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Torun geliyor!

ATV'nin sevilen Zembilli'nin 11. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.

ZEMBİLLİ 10. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Adem nikah salonuna gider ve Fidan'a gerçeği açıklamak zorunda kalır. Didem babasına, Tarık'la birbirlerini sevdiklerini söyleyince Tarık bu yalandan kurtulamayacağını düşünür ve kaçar. Adamlarıyla Tarık'ın evine giden Erol'u burada bir sürpriz beklemektedir. Esma, İlyas'la evlenmeyi kabul etmiştir ancak bir şartı vardır. İlyas'ın Adem'le ilgili şartını duyan Esma öfkelenir. Kadir ve Nuran'ın evini düzenlemek, eksiklerini gidermek için herkes seferber olur. Zembilli kasabasında ramazan heyecanı başlamıştır. Tüm kasabalı geleneksel ilk iftarını kasaba meydanında yapar, ancak iftardan sonra Adem'i ve kasabalıyı korkunç bir olay beklemektedir.