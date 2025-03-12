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Başka Bir Gün dizisinin kadrosuna bu hafta 3 sürpriz isim dahil oluyor!

Ezgi Mola, Salih Bademci, Berkay Ateş, Nur Sürer, Şükran Ovalı ve Avni Yalçın gibi birçok önemli ismi kadrosunda buluşturan Ay Yapım imzalı ‘Başka Bir Gün’ün kadrosuna bu hafta Osman Sonant, Nilgün Türksever ve Utku Coşkun dahil oluyor.

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Giriş Tarihi :12 Mart 2025 , 12:48 Güncelleme Tarihi :12 Mart 2025 , 12:48
Başka Bir Gün dizisinin kadrosuna bu hafta 3 sürpriz isim dahil oluyor!

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Perşembe akşamları atv'de ekrana gelen diziye başarılı oyuncu Osman Sonant, Deniz'in ölen arkadaşı Selin'in babası olan 'Zülfü' karakteriyle dahil olurken Selin'in annesi 'Ayla'ya Nilgün Türksever hayat verecek.

Utku Coşkun | Kaynak: atvUtku Coşkun | Kaynak: atv

Genç oyuncu Utku Coşkun ise Selin'in abisi 'Yaman' ile izleyicilerle buluşacak.

Nilgün Türksever | Kaynak: atvNilgün Türksever | Kaynak: atv

Bu 3 ismin heyecan dolu hikayenin seyrini nasıl değiştireceği ise merakla bekleniyor.

Osman Sonant | Kaynak: atvOsman Sonant | Kaynak: atv

Sürükleyici ve gizem dolu hikayesiyle 'Başka Bir Gün', her Perşembe saat 20.00'de atv'de...

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