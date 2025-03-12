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Bir Gece Masalı 26. bölüm fragmanı yayınlandı: Beni nasıl çıkaracaksın buradan?

Başrollerinde Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun’un yer aldığı Bir Gece Masalı’nın 26. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanına Selim’in “Beni nasıl çıkaracaksın buradan?” şeklindeki sözleri damga vurdu. İşte Bir Gece Masalı 26. bölüm fragmanı...

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Giriş Tarihi :12 Mart 2025 , 10:56 Güncelleme Tarihi :12 Mart 2025 , 10:56
Bir Gece Masalı 26. bölüm fragmanı yayınlandı: Beni nasıl çıkaracaksın buradan?

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ATV'nin sevilen dizisi Bir Gece Masalı'nın 26. bölüm fragmanı yayınlandı.

Bir Gece Masalı 26. bölüm fragmanı yayınlandı

Kaynak: atvKaynak: atv

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Mahir'in babası gibi sırtından vurulması bütün aileyi derinden sarsar. Canfeza'nın ikinci kez yaşadığı Mahir'i kaybetme korkusu onun kaygılarını çoğaltır. Halledilmesi gereken bir konu vardır. O da Selim'dir.

Kaynak: atvKaynak: atv

Kürşat ve Gülizar evlenmekte kararlıdır ama beklenmedik bir hamle nikahlarına engel olur. Ferman ise büyük bir karar verir. Sevde'ye boşanmak istediğini söyler. Herkes kendi hayatıyla meşgulken Süreyya hastanede kocasına verdiği sözü tutmaya karar verir ve ortadan kaybolur.

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