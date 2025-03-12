Bir Gece Masalı 26. bölüm fragmanı yayınlandı: Beni nasıl çıkaracaksın buradan?

ATV'nin sevilen dizisi Bir Gece Masalı'nın 26. bölüm fragmanı yayınlandı.

Kaynak: atv

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Mahir'in babası gibi sırtından vurulması bütün aileyi derinden sarsar. Canfeza'nın ikinci kez yaşadığı Mahir'i kaybetme korkusu onun kaygılarını çoğaltır. Halledilmesi gereken bir konu vardır. O da Selim'dir.

Kaynak: atv

Kürşat ve Gülizar evlenmekte kararlıdır ama beklenmedik bir hamle nikahlarına engel olur. Ferman ise büyük bir karar verir. Sevde'ye boşanmak istediğini söyler. Herkes kendi hayatıyla meşgulken Süreyya hastanede kocasına verdiği sözü tutmaya karar verir ve ortadan kaybolur.