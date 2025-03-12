Başka Bir Gün 7. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Serdar, Suzan’la yakınlaşıyor! İşte yeni bölümden ipuçları...

'Başka Bir Gün'ün perşembe akşamı ekrana gelecek 7. bölümünden yeni tanıtım yayınlandı. Bölümde yaşanacak büyük olayların sinyalini veren tanıtıma Serdar'ın Suzan'la ile yakınlaşması damga vurdu.

Merakla beklenen bölümden yayınlanan yeni tanıtımda Serdar yine kıskançlık krizine girip, Nehir'i Tuna konusunda hırpalarken; Aytunç da Serdar'a sert çıkıyor. Ortadan kaybolmadan önce DNA testi ile babasıyla ilgili gerçeği öğrenen Serdar'ın Nehir ile bu konu hakkındaki konuşmasını Haluk duyarak yıkılıyor. Serdar'ın Suzan ile karşı karşıya geldiği anlar gerilimi yükseltirken Serdar'ın Suzan'a onu özlediğini söylediği ve ikilinin bir anda yakınlaştığı anlar izleyenlerde büyük şaşkınlık yaratıyor.