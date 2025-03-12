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Başka Bir Gün 7. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Serdar, Suzan’la yakınlaşıyor! İşte yeni bölümden ipuçları...

Çocuklarına bakmak için mesleği olan avukatlığa ara veren Nehir’in, kocası Serdar ile mutlu giden evliliğinde bir gün Serdar’ın ortadan kaybolmasıyla gelişen olayları konu alan Başka Bir Gün’ün 7. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Serdar’ın Suzan’la yakınlaşması fragmana damga vururken merakla beklenen bölümden ipuçları da ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi :12 Mart 2025 , 11:57 Güncelleme Tarihi :12 Mart 2025 , 11:57
Başka Bir Gün 7. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Serdar, Suzan’la yakınlaşıyor! İşte yeni bölümden ipuçları...

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'Başka Bir Gün'ün perşembe akşamı ekrana gelecek 7. bölümünden yeni tanıtım yayınlandı. Bölümde yaşanacak büyük olayların sinyalini veren tanıtıma Serdar'ın Suzan'la ile yakınlaşması damga vurdu.

Başka Bir Gün 7. bölüm 2. fragmanı yayınlandı

Merakla beklenen bölümden yayınlanan yeni tanıtımda Serdar yine kıskançlık krizine girip, Nehir'i Tuna konusunda hırpalarken; Aytunç da Serdar'a sert çıkıyor. Ortadan kaybolmadan önce DNA testi ile babasıyla ilgili gerçeği öğrenen Serdar'ın Nehir ile bu konu hakkındaki konuşmasını Haluk duyarak yıkılıyor. Serdar'ın Suzan ile karşı karşıya geldiği anlar gerilimi yükseltirken Serdar'ın Suzan'a onu özlediğini söylediği ve ikilinin bir anda yakınlaştığı anlar izleyenlerde büyük şaşkınlık yaratıyor.

Kaynak: atvKaynak: atv

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Tuna, karısının ölümünden sorumlu tuttuğu Serdar'ı, Suzan'a götürmek istiyordur. Bu durum Nehir'i büyük bir ikileme sürükler.

Kaynak: atvKaynak: atv

Ve Serdar'ın canını kurtarmak için onun döndüğünü Aytunç'a bildirmek zorunda kalır. Tutuklanan Serdar'ın ceza almasını engellemek içinse; İshak ve Suzan'ı yakalatma karşılığında Meral ile bir anlaşma yapar.

Kaynak: atvKaynak: atv

Fakat Nehir, İshak'ın köstebeği Eylem'in burnunun dibinde olduğundan habersizdir. Kurtarmak için uğraştığı Serdar'ın hala ondan büyük bir sır sakladığından da…

Kaynak: atvKaynak: atv

Nehir'in gizli yürüttüğünü sandığı bu planına hâkim olan İshak; onu engellemek ve Nehir'deki parayı almak için harekete geçer. Ve Nehir kendini büyük bir tehlikenin içinde bulur.

Kaynak: atvKaynak: atv

Bütün bunlar olurken Deniz de Selin'in ailesinin şüphesini üzerine çekmiş durumdadır.

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