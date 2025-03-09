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Korkmaz ailesi tehlike altında! atv'nin sevilen dizisi Kardelenler geceye damga vuracak

atv'nin fenomen dizisi "Kardelenler" yine ekrana kilitleyecek. Asiye’nin doğum gününü kutlayan Korkmaz ailesi tehlikeyle burun buruna gelecek.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :09 Mart 2025
Korkmaz ailesi tehlike altında! atv’nin sevilen dizisi Kardelenler geceye damga vuracak

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"Kardelenler"in yeni bölüm konusu kısaca şöyle; Eline ulaşan boşanma tebligatının şokunu yaşayan Raci, soluğu Korayların villasında alırken, Hicranlar ise Feritlerin gidişiyle yapacaklarını bilmez haldedirler. Gündoğan Koleji'nde çocuklar arasındaki gerilim, gün geçtikçe artmaya devam eder. Cankat, Şeyda'nın dikkatini çekebilmek için büyük bir mücadele verir.

BEKLENMEDİK DURUM!
Raci ile Gülcan cephesinde önemli gelişmeler yaşanırken, Koray'la iş yapmak üzere evlerine gelen ortakları, hiç beklemedikleri bir durumla karşılaşırlar. Asiye'nin doğum gününü kutlamak için kebapçıda bir araya gelen Korkmaz ailesi, büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalır.

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