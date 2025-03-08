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Bir Gece Masalı 25. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Ben ne yaptıysam sen yaşa diye yaptım!

ATV’nin sevilen dizisi Bir Gece Masalı’nın 25. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Başrollerinde Su Burcu Yazgı Coşkun ile Burak Deniz’in yer aldığı dizinin yeni bölüm fragmanına “Ben ne yaptıysam sen yaşa diye yaptım!” sözleri damga vurdu.

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Giriş Tarihi :08 Mart 2025 , 16:37 Güncelleme Tarihi :08 Mart 2025 , 16:37
Bir Gece Masalı 25. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Ben ne yaptıysam sen yaşa diye yaptım!

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Salı akşamları ATV ekranlarında izleyici ile buluşan Bir Gece Masalı'nın 25. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.

Bir Gece Masalı 25. bölüm 2. fragmanı yayınlandı

24. BÖLÜM'DE NELER YAŞANDI?

Canfeza ve Mahir sonunda ayrı eve çıkarlar. Süreyya anne ve konaktakiler buna üzülse de ellerinden bir şey gelmez. Her şeye rağmen Kürşat ile Gülizar evlilik hazırlıklarına başlarlar. Sonunda Salih de Sare'ye evlenme teklif eder. Sevde'nin tutuğu dedektif Efsane'nin yerini bulur. Sevde, Kilimcilerin kapısına dayanır; gerçeği öğrenmeye kararlıdır. Gülizar'ı konağa geri götürmek için ikna etmeye giden Ferman da içeridedir.

Kaynak: atvKaynak: atv

Mahir ve Canfeza taşınma sonrası ilk kez iftar için konağa davet edilirler. Oğlunu özleyen Süreyya onları dört gözle beklerken pusu kuran Selim, arkadan Mahir'i vurur. Mahir, Canfeza ve annesinin gözleri önünde yere yığılıp kalır.

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