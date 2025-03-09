Dengeler değişiyor! Reyting rekorları kıran Kuruluş Osman dizisine iki yeni isim

ATV ekranındaki altıncı sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören "Kuruluş Osman"ın 12 Mart Çarşamba akşamı 20:00'de yayınlanacak olan bölümünde başarılı oyuncular Ayça İnci Moğol Hükümdarı Olcayto'nun kızı Esenbike ve Ali Öner ise Esenbike'nin oğlu Sargun karakterleriyle diziye dahil oluyorlar.



Moğollar içinde otoritesini kabul ettirmiş güçlü bir kadın savaşçı olan Esenbike'nin Anadolu topraklarına, uçlara gelmesi dengeleri değiştirecek. Esenbike'nin oğlu Sargun için; Osman Bey'den, Kızı Fatma Hatun'u istemesi gerilimi arttırırken dizinin yeni bölümlerinde izleyiciyi ekrana kilitleyecek.

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