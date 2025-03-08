Zembilli 11. bölüm fragmanı yayınlandı: Bu hikayede bana da ayrılık düştü!

ATV'nin sevilen dizisi Zembilli'nin merakla beklenen 11. bölüm fragmanı yayınlandı.
Kaynak: atv
ZEMBİLLİ 10. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Adem nikah salonuna gider ve Fidan'a gerçeği açıklamak zorunda kalır. Didem babasına, Tarık'la birbirlerini sevdiklerini söyleyince Tarık bu yalandan kurtulamayacağını düşünür ve kaçar.
Kaynak: atv
Adamlarıyla Tarık'ın evine giden Erol'u burada bir sürpriz beklemektedir. Esma, İlyas'la evlenmeyi kabul etmiştir ancak bir şartı vardır. İlyas'ın Adem'le ilgili şartını duyan Esma öfkelenir.
Kaynak: atv
Kadir ve Nuran'ın evini düzenlemek, eksiklerini gidermek için herkes seferber olur. Zembilli kasabasında ramazan heyecanı başlamıştır.