Zembilli 11. bölüm fragmanı yayınlandı: Bu hikayede bana da ayrılık düştü!

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ATV'nin sevilen dizisi Zembilli'nin merakla beklenen 11. bölüm fragmanı yayınlandı. Zembilli 11. bölüm fragmanı yayınlandı Kaynak: atv ZEMBİLLİ 10. BÖLÜMDE NELER OLDU? Adem nikah salonuna gider ve Fidan'a gerçeği açıklamak zorunda kalır. Didem babasına, Tarık'la birbirlerini sevdiklerini söyleyince Tarık bu yalandan kurtulamayacağını düşünür ve kaçar.

Kaynak: atv Adamlarıyla Tarık'ın evine giden Erol'u burada bir sürpriz beklemektedir. Esma, İlyas'la evlenmeyi kabul etmiştir ancak bir şartı vardır. İlyas'ın Adem'le ilgili şartını duyan Esma öfkelenir.