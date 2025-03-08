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Zembilli 11. bölüm fragmanı yayınlandı: Bu hikayede bana da ayrılık düştü!

Cuma akşamları ATV ekranlarında izleyici ile buluşan Zembilli’nin merakla beklenen 11. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm öncesi heyecanı arttıran fragmana Adem’in “Bu hikayede bana da ayrılık düştü!” şeklindeki sözleri damga vururken çıkan yangın yürekleri ağza getirdi. İşte Zembilli 11. bölüm fragmanı...

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Giriş Tarihi :08 Mart 2025 , 15:06 Güncelleme Tarihi :08 Mart 2025 , 15:06
Zembilli 11. bölüm fragmanı yayınlandı: Bu hikayede bana da ayrılık düştü!

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ATV'nin sevilen dizisi Zembilli'nin merakla beklenen 11. bölüm fragmanı yayınlandı.

Zembilli 11. bölüm fragmanı yayınlandı

Kaynak: atvKaynak: atv

ZEMBİLLİ 10. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Adem nikah salonuna gider ve Fidan'a gerçeği açıklamak zorunda kalır. Didem babasına, Tarık'la birbirlerini sevdiklerini söyleyince Tarık bu yalandan kurtulamayacağını düşünür ve kaçar.

Kaynak: atvKaynak: atv

Adamlarıyla Tarık'ın evine giden Erol'u burada bir sürpriz beklemektedir. Esma, İlyas'la evlenmeyi kabul etmiştir ancak bir şartı vardır. İlyas'ın Adem'le ilgili şartını duyan Esma öfkelenir.

Kaynak: atvKaynak: atv

Kadir ve Nuran'ın evini düzenlemek, eksiklerini gidermek için herkes seferber olur. Zembilli kasabasında ramazan heyecanı başlamıştır.

Kaynak: atvKaynak: atv

Tüm kasabalı geleneksel ilk iftarını kasaba meydanında yapar, ancak iftardan sonra Adem'i ve kasabalıyı korkunç bir olay beklemektedir.

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