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"Can Borcu" yeni bölümüyle nefesleri kesecek: Doğa gerçekleri anlatacak!

“Can Borcu” yeni bölümü ile izleyenleri,, bu akşam saat 20.00’de atv ekranlarına kilitleyecek.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :08 Mart 2025
Can Borcu yeni bölümüyle nefesleri kesecek: Doğa gerçekleri anlatacak!

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"Can Borcu"nun yeni bölüm konusu kısaca şöyle; Kızının hayatıyla tehdit edilen Handan, köşeye sıkışır ve Mehmet'in Doğa ile ilgili kendisine söylediği en önemli gerçeği Emel'e söylemek zorunda kalır. Bir yandan ailesini bir arada tutmaya çalışan Yaşar, tüm çabalarına rağmen Şükran'ı eve döndüremez. Öte yandan, Doğa ve Rüzgar arasındaki gerginlik yavaş yavaş yerini yumuşamaya bırakır.

MERAKLAR ARTIYOR!
Eko, Doğa'nın annesiyle ilgili afişleri yapan kişinin Biricik olduğunu anlar. Sevgilisi ve arkadaşları arasında kalan Eko'nun bu gerçekle nasıl yüzleşeceği, herkesin merak konusu olur.

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