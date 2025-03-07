SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Televizyon Haberleri

"Zembilli"nin yeni bölümünde kasabalıyı korkutan olay!

“Zembilli” yeni bölümü ile bu akşam saat 20.00’de atv’de yayınlanacak.Heyecanla beklenen yeni bölümde Adem'i ve kasabalıyı korkunç bir olay bekliyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :07 Mart 2025
Zembillinin yeni bölümünde kasabalıyı korkutan olay!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

"Zembilli"nin yeni bölüm konusu kısaca şöyle; Adem nikah salonuna gider ve Fidan'a gerçeği açıklamak zorunda kalır. Didem babasına, Tarık'la birbirlerini sevdiklerini söyleyince Tarık bu yalandan kurtulamayacağını düşünür ve kaçar.

Adamlarıyla Tarık'ın evine giden Erol'u burada bir sürpriz beklemektedir. Esma, İlyas'la evlenmeyi kabul etmiştir ancak bir şartı vardır. İlyas'ın Adem'le ilgili şartını duyan Esma öfkelenir.

SEFERBER OLDULAR!
Kadir ve Nuran'ın evini düzenlemek, eksiklerini gidermek için herkes seferber olur. Zembilli kasabasında ramazan heyecanı başlamıştır. Tüm kasabalı geleneksel ilk iftarını kasaba meydanında yapar, ancak iftardan sonra Adem'i ve kasabalıyı korkunç bir olay beklemektedir.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Peyzaj mimarı Ece Gürel’den acı haber! Hayatını kaybetti
Başkan Erdoğan’dan terörsüz Türkiye mesajı: Siyonistlerin bölgemizde yeni ameliyatlar yapmasına müsaade etmeyeceğiz
Emeklinin gözü ikramiyede! TÜED’den artış için çağrı geldi! Karar ne zaman verilecek?
CHP kurultayındaki 50 milyon dolarlık şaibe yargıda! TAKVİM yazdı savcılık harekete geçti: Laleli’deki 4 dövizciden kamera kaydı istendi
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu kaleme aldı: Tövbe içten olmalı
Lazkiye’deki devrik rejim unsurlarına operasyon: Diktatör Esad’ın katil komutanı yakalandı
Avrupa’da kayıp! Fenerbahçe - Rangers: 1-3 | MAÇ SONUCU
Başkan Erdoğan Külliye’deki kitap fuarını gezdi
Galatasaray’dan kaleci operasyonu! Eski yıldız listede
Gay bardan şaibeli kongreye! CHP’li Özgür Çelik ve Özkan Çelik’in LGBT mekanı gündemde: Lubunyalarla pozlar İmamoğlu ile boy boy fotolar
Rahibe çizdirdi alnında haçla Hamas’ı hedef aldı! ABD Dışişleri Bakanı Rubio’dan İsrail’e destek
Galatasaray’da ayrılık zamanı! Ünlü teknik direktör o yıldızı istedi
CHP’li Beykoz Belediyesi’nde eski müdürün ifadesi ortaya çıktı! Usulsüz ihaleye dur dedi kıdemi düşürüldü
Trump ABD’deki Ukraynalıları sınır dışı etmeye hazırlanıyor
TCMB yılın ikinci faiz kararını açıkladı! İşte piyasaların ilk tepkisi
Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu
Bakan Fidan Financial Times’a konuştu! Suriye’ye askeri harekat mesajı | Trump’tan sonra Avrupa | 2017’de El Şara’ya ne dedi?
Yeşilçam’ın sarışın güzeli Hale Soygazi’nin son haline bakın! 74 yaşında olduğuna inanmak imkansız!
Başka Bir Gün’ün Güngör’ü meğer bir dönem Yeşilçam yıldızıyla evliymiş! Nur Sürer’in eski eşi bakın kim...
İmralı’nın fesih çağrısı sonrası MSB’den YPG vurgulu açıklama: Tüm gruplar silah bıraksın | PKK’nın ateşkes oyunu ve Özgür Özel’e dava