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Kuruluş Osman heyecan dolu yeni bölümüyle geceye damga vuracak: Sofia’nın peşinde!

Burak Özçivit’in başrolünde yer aldığı "Kuruluş Osman", yeni bölümüyle bu akşam atv'de yayınlanacak. Dizi heyecan dolu bölümleriyle ekranlara damga vurmayı sürdürüyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :05 Mart 2025
Kuruluş Osman heyecan dolu yeni bölümüyle geceye damga vuracak: Sofia’nın peşinde!

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"Kuruluş Osman"ın yeni bölüm konusu kısaca şöyle; Osman Bey, Bala Hatun'u esaretten kurtarıp obasına getirir. Gizli obasında matem, Bala Hatun'un gelişi ile yerini sevince bırakır. Obasına kavuşan Bala Hatun'un şimdi yalnız bir amacı vardır; Sofia. Onu bulup hesap sormak için elinden geleni yapacaktır.

TEHLİKE YAKLAŞIYOR!
Öte yandan Osman Bey'in Gizli Obasında ki türlü sıkıntılara rağmen bütün hane yine bir arada Ramazan'a kavuşmanın coşkusunu yaşar. Ancak Ulugan tehlikesi adım adım yaklaşmaktadır. Osman Bey, Ulugan'ın kirli emelleri için ne önlemler alacaktır.

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