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Kuruluş Osman 183. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Baş veririm, can veririm ama asla boyun eğmem”

Burak Özçivit’in başrolünde yer aldığı, atv’nin sevilen dizisi Kuruluş Osman’ın merakla beklenen 183. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanına Osman Bey’in “Baş veririm, can veririm ama asla boyun eğmem” şeklindeki sözleri damga vurdu. İşte Kuruluş Osman 183. bölüm 2. fragmanı...

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Giriş Tarihi :04 Mart 2025 , 11:42 Güncelleme Tarihi :04 Mart 2025 , 11:42
Kuruluş Osman 183. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Baş veririm, can veririm ama asla boyun eğmem

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Kuruluş Osman'ın 183. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanına Osman Bey'in "Baş veririm, can veririm ama asla boyun eğmem" şeklindeki sözleri damga vurdu.

Kuruluş Osman 183. bölüm 2. fragmanı yayınlandı

Kaynak: atvKaynak: atv

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Osman Bey, Akhisar Kalesi'ne saldırarak Bala Hatun'u Sofia'nın kapatmış olduğu odadan kurtarır. Ancak tam kaleden çıkacakları sırada karşılarına yüzü kapalı bir kız ile Sofia belirir. Bala Hatun, "Bak Osman, bulduk evladımızı! Halime'dir o!" diyerek gözyaşlarına boğulurken, Sofia alaycı bir şekilde, "Doğru duydun Osman, buldunuz kızınızı!" diyerek meydan okur. Bunun üzerine Osman Bey "Bana bak kızıl köpek, doğru mu söylersin?" diyerek Sofia'ya öfkesini haykırır. Tam bu sırada Sofia, Bizans askerlerini çağırarak Osman Bey ve Bala Hatun'un etrafını kuşatır. Bunun üzerine Osman Bey, "Seni gebertmeden hakikati söyle!" diyerek Sofia'yı tehdit eder. Ancak Sofia, "Gördüğünüz son yüz, kızınız Halime'ninki olacak!" diyerek karşılık verir. Osman Bey ve Bala Hatun, karşılarındaki büyük sır karşısında ne yapacaklarına karar vermek zorundadır.

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