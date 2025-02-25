Kuruluş Osman 182. bölümden ipuçları: Osman Bey Bala Hatun’u kurtarabilecek mi?

Osman Bey, Bala Hatun'un tülbendini ağaçlarında bulmuş bu da içinde büyük bir umut ışığı yakmıştır. Hem gördüğü rüya hem de Bala Hatun'un yanından hiç ayırmadığı tülbendin ağaçta olması Osman Bey için mucizevi bir işarettir. Osman Bey Bala Hatun'un yaşayıp yaşamadığına emin olmak için evvela Begüm Hatun'u ele geçirmelidir. Osman Bey Begüm Hatun'u ele geçirmek için nasıl bir plan yapacaktır? Osman Bey Begüm Hatun'u yakalayabilecek midir?

POENA/HALİME SOFİA'YLA YÜZLEŞİYOR

Sofia, Bala Hatun'u esir tutarak ona eziyet etmeye devam eder. Öte yandan Sofia'nın Bala'ya anlattıklarını duyan Halime, Sofia ile yüzleşir. Poena, Bala ve Osman'ın kızı olduğunu öğrenecek midir?

Kaynak: atv

BALA HATUN'UN PLANI NEDİR?

Kızının yaşadığından artık emin olan Bala Hatunsa esaretten kurtulup kızını bulmak için bir şeyler yapmak ister. Bala Hatun'un esaretten kurtulmak için aklında nasıl bir plan vardır? Bala Hatun'un bu planı nelere sebep olacaktır?

OSMAN BEY, BALA HATUN'UN YAŞADIĞINI ÖĞRENİYOR

Osman Bey, Bala Hatun'un yaşadığına dair hala somut bir iz bulamamışken, Halime / Poena Osman Bey'e Bala Hatun'un yaşadığını söyler. Halime bununla birlikte Sofia'nın bütün sırlarını ortaya dökecek midir?

Kaynak: atv

OSMAN BEY VE BALA HATUN'U KURTABİLECEK Mİ?

Osman Bey, Bala Hatun'u kurtarmak için harekete geçer. Fakat Sofia, Bala Hatun'u hiç bilinmeyen bir manastıra götürecektir. Osman Bey, Bala Hatun'u kurtarabilecek midir?

Kaynak: atv

Sofia'nın büyük sırrı Poena sonunda açığa çıkacak mıdır? Osman Bey ve Bala Hatun yıllar önce öldü bildikleri kızları Halime'ye kavuşabilecekler mi? Yoksa Sofia, onlara büyük bir acı daha mı yaşatacaktır?

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği dizi,

atv ekranında Çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam edecek.