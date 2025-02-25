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Kardelenler 5. bölüm fragmanı yayınlandı: Kardeşimi sen mi zehirledin?

Pazar akşamları atv ekranlarında yayınlanan Kardelenler’in merakla beklenen 5. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanına “Kardeşimi sen mi zehirledin?” sözleri damga vurdu. İşte Kardelenler 5. bölüm fragmanı...

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Giriş Tarihi :25 Şubat 2025 , 13:57 Güncelleme Tarihi :25 Şubat 2025 , 13:57
Kardelenler 5. bölüm fragmanı yayınlandı: Kardeşimi sen mi zehirledin?

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    Güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici senaryosuyla beğeni toplayan Kardelenler'in merakla beklenen 5. bölüm fragmanı yayınlandı.

    Kardelenler 5. bölüm fragmanı yayınlandı

    SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

    Korkmaz ailesi, Gülcan'ın başına gelenlerin şokunu yaşarken, bir yandan da su basmış olan evlerinin çaresizliği içindedirler. Raci, Gülcan ile arasını düzeltmenin yollarını ararken, Koray ise işin içinden sıyrılmanın rahatlığını yaşamaktadır.

    Kaynak: atvKaynak: atv

    Gündoğan Koleji'nde çocuklar, yeni bir ödev yapmak için kolları sıvarlar. Para kazanmakta kararlı olan Çınar, yeni bir iş daha yapmaya karar verir. Kahraman, anne ve babasına Fatoş'tan gizli yardım etmek isterken, Gizem'in Aysel'e karşı yapmak istediği sinsi hamle, hiç beklenmedik bir sonuç doğurur.

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