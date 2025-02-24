atv’nin sevilen dizisi Can Borcu reyting rekorları kırdı!

Dramatik hikayesiyle izleyiciyi derin duygulara sürükleyen "Can Borcu" onuncu bölümüyle de tüm Türkiye'yi atv ekranlarına kilitledi.

Yasemin, kardeşi Rüzgar'ı koruyabilmek için Ferit'in teklifini kabul etmek zorunda kaldı. Handan bu karara karşı durmak için elinden geleni yapsa da Yasemin kararından vazgeçmeyeceğini açıkladı.

Mehmet ve Handan, Doğa'ya vurulma olayının perde arkasındaki gerçekleri açıkladı. Mehmet, Emel'in geçmişini araştırırken, Ferit'in eski sevgilisi ile ilgili bazı kritik bilgilere ulaştı. Tüm bu bilgilerin odağında ise Sude vardır. Sude'nin geçirdiği kazanın ardından vereceği ifade de kritik bir önem kazandı.