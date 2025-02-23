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Fatoş ve Hicran karşı karşıya! Kardelenler yeni bölümü ile geceye damga vuracak

Kardelenler, yeni bölümü ile bu akşam saat 20.00’de atv’de. İşte yeni bölümün konusu...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :23 Şubat 2025
Fatoş ve Hicran karşı karşıya! Kardelenler yeni bölümü ile geceye damga vuracak

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    Kardelenler'in yeni bölüm konusu kısaca şöyle; Korkmaz ailesi, Gülcan'ın başına gelenlerin şokunu yaşarken, bir yandan da su basmış olan evlerinin çaresizliği içindedirler. Raci, Gülcan ile arasını düzeltmenin yollarını ararken, Koray ise işin içinden sıyrılmanın rahatlığını yaşamaktadır. Gündoğan Koleji'nde çocuklar, yeni bir ödev yapmak için kolları sıvarlar.

    SİNSİ HAMLE!
    Para kazanmakta kararlı olan Çınar, yeni bir iş daha yapmaya karar verir. Kahraman, anne ve babasına Fatoş'tan gizli yardım etmek isterken, Gizem'in Aysel'e karşı yapmak istediği sinsi hamle, hiç beklenmedik bir sonuç doğurur.

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