Salı gününün en çok izlenen programında 24 yıllık mucize gerçekleşti: Zeynep biyolojik annesine kavuştu

Gönüllere taht kuran program Esra Erol'da Kantar Medya'dan alınan verilere göre 4 Şubat Salı gününün en çok izlenen programı oldu. Hafta içi her gün atv'de yayınlanan, birbirinden farklı hikâyeleri ekranlara taşımaya devam eden Esra Erol'da, gün içerisinde yayınlanan 100 programın yer aldığı reyting ölçümünün Tüm Kişiler kategorisinde %6,42 izlenme oranı ve %25,69 izlenme ile ilk sıraya yerleşti.

24 YILLIK MUCİZE

İki aylıkken yurda bırakılan Zeynep Hanım, biyolojik ailesine kavuşmak için Esra Erol'dan yardım istedi. 24 yıllık mucize Esra Erol'da gerçek oldu. Elif Çetin Ankara'da bulundu.