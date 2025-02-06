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“Başka Bir Gün”ün yeni bölümünde heyecan dorukta! Serdar aldattı mı? Şüpheler artıyor

Nehir’in, kocası Serdar ile mutlu giden evliliğinde bir gün Serdar’ın ortadan kaybolmasıyla gelişen olayları konu alan “Başka Bir Gün” ikinci bölümüyle ekrana geliyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :06 Şubat 2025
Başka Bir Günün yeni bölümünde heyecan dorukta! Serdar aldattı mı? Şüpheler artıyor

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    Başka Bir Gün'ün yeni bölüm konusu kısaca şöyle; Serdar'ın sahte bir kimliği olduğunu öğrenen Nehir, onun bu kimliği neden çıkardığını bulmaya çalışır. Bu sırada Serdar'ın ofisi de sandığı gibi yönetmediğini anlar. Nehir işyerini de ayakta tutmaya çalışmak zorundadır. Üstelik Serdar'ın onu aldattığına dair şüpheleri de artmıştır.

    Avukatlığını yaptığı bir müvekkilin söyledikleri Serdar'ın tahmin ettiğinden de büyük bir belaya batmış olabileceğini düşündürür. Serdar'ın kaybolduğu gün karısını kaybeden Tuna ile ilgili de içinde bazı şüpheler doğar. Bütün bunlar yetmezmiş gibi kızı Deniz'le de ilgili kendisinden saklanan çok acı bir gerçeği öğrenecektir.

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