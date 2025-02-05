Osman Bey Lucas’ın cezasını kesiyor: "Kuruluş Osman"ın yeni bölümü geceye damga vuracak!

"Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde; Yusuf ve alplar Lucas'ın eline düşer.

Lucas, Osman Bey'in ve ahalisinin diriliş umutlarını söndürüp gözdağı vermek için Yusuf'u bütün Türklerin önünde arenada idam etmek ister.

Bunun haberini alan Osman Bey Yusuf'ları kurtarmak için harekete geçer. Lucas'ın planlarını suya düşürmeyi hedefleyen Osman Bey nasıl bir oyun kuracaktır? Yusuf şehit mi oluyor?

ESİRLERİ KURTARIYOR

Bütün tehlikeleri göze alıp arenaya giren Osman Bey Lucas'ın canını aldıktan sonra Sofia ve Ulugan'a rağmen esirleri kurtarıp arenadan çıkabilecek midir?