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Bir Gece Masalı 21. bölüm fragmanı yayınlandı: Sana olan sevgimi bana karşı kullanamazsın!

Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz’in başrolünde yer aldığı Bir Gece Masalı’nın 21. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmana Mahir’in Canfeza’ya sarf ettiği “Sana olan sevgimi bana karşı kullanamazsın!” sözleri damga vurdu. İşte Bir Gece Masalı 21. bölüm fragmanı...

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Giriş Tarihi :05 Şubat 2025 , 10:15 Güncelleme Tarihi :05 Şubat 2025 , 10:15
Bir Gece Masalı 21. bölüm fragmanı yayınlandı: Sana olan sevgimi bana karşı kullanamazsın!

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    Salı akşamları milyonları atv ekranlarına kilitleyen Bir Gece Masalı'nın 21. bölüm fragmanı yayınlandı.

    Bir Gece Masalı 21.bölüm fragmanı yayınlandı

    Kaynak: atvKaynak: atv

    SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

    Mahir'den öğrendiği gerçekle çok öfkelenen ve kırılan Canfeza, ilişkilerine bir mola vermeye karar vererek Kürşat'ın evine gider. Mahir bir yandan kendini affettirmeye çalışırken bir yandan ailesinin sorunlarıyla baş etmek zorunda kalır.

    Kaynak: atvKaynak: atv

    Sevde'nin hamileliğini öğrenen Efsane ortadan kaybolmuştur. Ferman büyük bir aşk acısının içine düşer ve Mahir'e sarılır. Afet ise Sevde'yi de alarak sahte bir hocaya gider. Bu ziyaret Sevde'nin içine büyük bir kuşku tohumu düşürür. Canfeza ve Mahir arasında ipler gerilirken Canfeza'nın İnci'nin başına açtığı bir tuzağa düşmesi Mahir'i allak bullak eder.

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